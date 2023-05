Google I/O: Diese neuen KI-Features bietet Android

Google gab auf der dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz I/O einen Einblick in neue Android-Soft­ware-Features.

Neue Wallpaper-Funktionen in Android 14

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Googles Entwick­ler­kon­ferenz I/O ist gestartet. Der Konzern gab unter anderem einen Einblick in die neuen Features des künf­tigen mobilen Betriebs­sys­tems Android. Die finale Version von Android 14 könnte wie Android 13 im Vorjahr eben­falls im August für Nutzer kompa­tibler Smart­phone-Modelle ausge­rollt werden. Zunächst dürften die Google-eigenen Pixel-Smart­phones in den Genuss des großen Firm­ware-Updates kommen.

Nach­fol­gend geben wir einen Über­blick zu wich­tigen Android-Soft­ware-Funk­tionen, die Google im Rahmen der dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz vorge­stellt hat.

Neue Perso­nali­sie­rungs-Features

Neue Wallpaper-Funktionen in Android 14

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Das Telefon soll sich genauso anfühlen, als wäre es nur für den Nutzer gemacht. Entspre­chende Features sollen das Smart­phone "persön­licher" machen. "Mate­rial You" gibt es bereits. Mit der Einfüh­rung von Android 14 soll sich auch der Lockscreen perso­nali­sieren lassen, beispiels­weise das Design der Uhr verän­dern.

In Android 14 finden Emojis den Weg auf den Bild­schirm­hin­ter­grund. Verschie­dene Emojis können mitein­ander kombi­niert werden, um das Nutzungs­erlebnis zu indi­vidua­lisieren. Nach der Auswahl der Emojis kann aus verschie­denen Darstel­lungs­mus­tern gewählt und die Größe der Ausdrucks­formen ange­passt werden. Zudem kann die Farbe des Emoji-Hinter­grunds ange­passt werden.

"Cine­matic Wall­paper"

Wer gerne Fotos als Hinter­grund verwendet, kann das Feature "Cine­matic Wall­paper" einstellen. Damit wird eine Bewe­gung im Bild erzeugt. Als Beispiel wurde das Bild einer Person vor einem Gewässer gewählt. Während die Person statisch bleibt, wird beim Bewegen des Smart­phones in der Hand eine Bewe­gung des Hinter­grunds (Gewässer) erzeugt. Beein­dru­ckend. Aller­dings wurde "Cine­matic Wall­paper" nicht als Android-14-eigenes Feature ange­kün­digt, sondern soll schon im kommenden Monat den Weg auf Google-Pixel-Handys finden.

Darüber hinaus gibt es eine Funk­tion, die Hinter­gründe mit Künst­licher Intel­ligenz ("Create a Wall­paper with AI") gene­rieren kann. Ein Hinter­grund kann so per Text-zu-Foto von der KI erstellt werden. Dieses Feature soll im Herbst und damit vermut­lich mit Android 14 den Weg zu den Nutzern finden.

Über diese Perso­nali­sie­rungs- und AI-Funk­tionen hinaus­gehende Meilen­steine des neuen Betriebs­sys­tems Android 14 zeigte Google auf der Entwick­ler­kon­ferenz bislang nicht.

Weitere News von der Google I/O 2023