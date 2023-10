Android 14: Diese Handys bekommen das Update zuerst

Google kündigte jüngst den Rollout von Android 14 an. Wir geben einen Über­blick, welche Smart­phone-Modelle das Update zuerst erhalten.

Android 14 ist ab sofort verfügbar. Google kündigte den Rollout gestern an. Zunächst kommen Besitzer von Pixel-Geräten in den Genuss des großen Firm­ware-Updates. Später sollen auch die Smart­phone-Modelle anderer Hersteller mit der Soft­ware-Aktua­lisie­rung bedacht werden. Auf einem in der Redak­tion genutzten Google Pixel 7 Pro konnten wir Android 14 bereits herun­ter­laden und instal­lieren.

Nach­fol­gend geben wir einen Über­blick darüber, welche Smart­phone-Modelle das Update zuerst erhalten. Während der Such­maschi­nen­kon­zern ausge­wählte Pixel-Smart­phones benennt, kann über Modelle anderer Hersteller nur speku­liert werden. Google schreibt dazu im Blog The Keyword Deutsch­land: "Android 14 beginnt heute mit dem Rollout auf unter­stützte Pixel-Geräte und wird später in diesem Jahr auf weiteren Lieb­lings­geräten von Samsung Galaxy, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo und Xiaomi verfügbar sein." Das Google Pixel 7 Pro gehört zu den Handy-Modellen, die Android 14 zuerst erhalten

Bild: teltarif.de Abseits der Google-Pixel-Modelle geben wir nach­fol­gend eine Prognose, welche Geräte der genannten Hersteller das Update auf Android 14 zuerst erhalten könnten. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nicht nur um Speku­lationen unse­rer­seits handelt und dass die Über­sicht keinen Anspruch auf Voll­stän­dig­keit erhebt. Eine Garantie, dass Modell X das Update auf Android 14 auch tatsäch­lich zuerst erhält, gibt es nicht. Weitere Modelle dürften im nächsten Jahr dann nach­ziehen.

Google

Samsung

Nothing

OnePlus

Oppo

realme

realme GT Neo 3

realme GT Neo 5

Sony

Vivo

Xiaomi

In einer weiteren Meldung lesen Sie die Neue­rungen von Android 14 in der Kurz­über­sicht.