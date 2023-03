Android 14 DP 2: Neue Berechtigung und Zurück-Geste

Android 14 lässt sich nun als zweite Entwick­ler­vor­schau (Deve­loper Preview 2) auspro­bieren. Wie gehabt steht die Vorab­ver­sion allen Nutzern eines Pixel-Smart­phones ab dem Pixel 4a (5G) zur Verfü­gung.

Mit der Aktua­lisie­rung halten zahl­reiche Neue­rungen Einzug, unter anderem eine App-Berech­tigungs­anfrage für Fotos und Videos. So können Anwender bei Apps entscheiden, ob diese auf alle Medi­enda­teien, nur auf bestimmte Medi­enda­teien oder auf keine Medi­enda­teien Zugriff erhalten. Eine erwei­terte Zurück-Geste, neue Benach­rich­tigungs-Methoden und eine Schnitt­stelle für Pass­keys sind zusätz­liche Features.

Android 14 DP 2 hat viele Anpas­sungen parat

Die neue Zurück-Geste in Aktion

Bild: Mishaal Rahman Wer ein Google-Smart­phone der Gattung Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 oder Pixel 7 Pro besitzt, kann sich die zweite Entwick­ler­vor­schau von Android 14 instal­lieren. Aller­dings empfehlen wir nur versierten Nutzern eine Instal­lation, außerdem sollte die Soft­ware nicht auf einem Alltags­gerät verwendet werden. Solch frühe Fassungen sind oft instabil und bringen diverse Probleme mit sich. Bei den Punkten Sicher­heit und Privat­sphäre hat Google dem gestürzten Kuchen (Code­name des OS: Upside Down Cake) nütz­liche Neue­rungen spen­diert. Beispiels­weise die erwähnte Foto-und-Video-Berech­tigung.

Des Weiteren hält eine Platt­form-Program­mier­schnitt­stelle (API) namens Creden­tial Manager Einzug. Es handelt sich hierbei um ein Verwal­tungs­system für Anmel­dein­for­mationen. Speziell ermög­licht die API das Einloggen in Diensten und Webseiten mit Pass­keys. Um Störungen bei diversen im Vorder­grund ausge­führten Apps zu redu­zieren, gewährt Android 14 ihnen mehr Kontrolle darüber, Akti­vitäten im Hinter­grund starten zu können. Eine span­nende Funk­tion ist die neue Zurück-Geste. Voll­zieht man die bekannte Wisch­geste nur teil­weise, erhält man eine Vorschau darauf, wohin die Aktion führt.

Weitere Features von Android 14 DP 2

Akku-Widget und neue Benachrichtigungs-Methoden

Bild: Mishaal Rahman Der auf Android spezia­lisierte Redak­teur Mishaal Rahman hat eben­falls Ände­rungen in der zweiten Entwick­ler­vor­schau entdeckt. So lässt sich das bereits zuvor ange­kün­digte Akku-Widget jetzt nutzen. Es zeigt auf dem Start­bild­schirm die Rest­ladung des Smart­phones und allem verbun­denen Zubehör an.

Bezüg­lich Benach­rich­tigungen hat Google Erwei­terungen in Android 14 inte­griert. So kann der User einstellen, dass der Bild­schirm in einer gewünschten Farbe oder der Kamera-Blitz blinkt, sobald es eine neue Benach­rich­tigung gibt. Regio­nale Einstel­lungen für Tempe­ratur, Wochentag und Nummern wurden eben­falls ergänzt.

