Android 14: Smartphones schneller entsperren

Der Klick auf die Enter­taste nach der PIN-Eingabe auf einem Pixel-Smart­phone entfällt mit Android 14. Möglich macht es eine Option in der vierten Beta.

Seit kurzem rollt Google Android 14 Beta 4 für Pixel-Handys aus, nun wurde eine neue Komfort­funk­tion in dieser Soft­ware entdeckt. Das Entwick­lers­tudio hat die auto­mati­sche Bestä­tigung für die PIN-Eingabe ergänzt. Bislang war es beim unver­änderten Android stets so, dass man nach der PIN-Eingabe die Enter­taste betä­tigen musste - eine kleine Anpas­sung mit großer Wirkung. Schließ­lich entsperren Anwender einer Studie zufolge ihr Smart­phone über 100 Mal am Tag. Die Komfort­funk­tion ist optional und kommt ausschließ­lich bei längeren PIN-Codes zum Einsatz.

Schnel­lere Handy-Entsper­rung in Android 14

Komfortableres Entsperren in Android 14

Bild: 9to5Google Google stattet sein Android-Betriebs­system mit rudi­men­tärem Funk­tions­umfang aus. Dadurch ist die Soft­ware weniger über­laden im Vergleich zu diversen Hersteller-Ober­flä­chen, sie lässt aber so manches prak­tische Feature vermissen. So offe­rieren beispiels­weise Samsung, OnePlus und Vivo eine auto­mati­sche Bestä­tigung nach der PIN-Eingabe. Wurde die letzte Ziffer einge­geben, wech­selt das Smart­phone umge­hend zum Start­bild­schirm. Ohne dieses Feature müssen Anwender abschlie­ßend die Enter- oder OK-Taste bemühen. Ab Android 14 entfällt dieser Schritt auf Wunsch.

Durch 9to5Google erfuhren wir, dass mit der vierten Beta­ver­sion von Googles neuester Platt­form das komfor­tablere Entsperren möglich ist. Ein beglei­tender Screen­shot belegt diese Aussage. In den Einstel­lungen der Bild­schirm­sperre findet sich ganz oben die auto­mati­sche Bestä­tigung wieder. Google merkt an, dass die Funk­tion ausschließ­lich bei PIN-Codes ab sechs Ziffern greift. Der oftmals verwen­dete vier­stel­lige PIN muss also auf diese Option verzichten. Außerdem sei die Methode laut Google ein wenig unsi­cherer als die Methode mit manu­eller Bestä­tigung. Natür­lich erfolgt die selbst­tätige Entsper­rung nur bei korrektem PIN.

Screen­shot-Sperre als zusätz­licher Sicher­heits­aspekt

Das Entwick­lers­tudio bündelt die neue Entsperr-Vari­ante mit einem zusätz­lichen Sicher­heits­fea­ture. Bild­schirm­fotos lassen sich nicht mehr während der PIN-Eingabe aufnehmen, sobald die auto­mati­sche Bestä­tigung akti­viert ist. Bei der gewohnten Methode sind weiterhin Screen­shots möglich. Ob Google auch diese Vari­ante in Android 14 zu einem späteren Zeit­punkt mit einer Sperre für Aufnahmen versieht, bleibt abzu­warten. Bisher zeigen sich manche Nutzer enttäuscht, dass die auto­mati­sche PIN-Bestä­tigung nicht mit vier­stel­ligen Codes funk­tio­niert.

Übri­gens gibt es auch einen Schutz gegen PIN-Spanner in Android 14.