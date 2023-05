Android 14: Multitasking auf PC-Niveau

In Android 14 wird es deut­lich verbes­sertes Multi­tas­king geben. Die Beta­ver­sion 2 des in Entwick­lung befind­lichen mobilen Betriebs­sys­tems unter­stützt das Ziehen und Ablegen (Drag-and-drop). Auf diese Weise lassen sich gedrückt gehal­tene Texte, Fotos und Dateien simpel aus einer Anwen­dung in eine andere einfügen.

Zuvor kam diese Funk­tion ab Werk ledig­lich im Split­screen-Modus von Googles Platt­form zum Einsatz. Mit der neuen Methode wird Drag-and-drop ergän­zend in der regu­lären Benut­zer­ober­fläche von Android 14 ermög­licht.

Drag-and-drop klappt auch abseits Split­screen

Neues Drag-and-drop in Android 14

Bild: Nail Sadykov Bei Android 14 scheint sich Google viele Gedanken um den Bedien­kom­fort zu machen. Heutige Smart­phones sind für anspruchs­volle Multi­tas­king-Features leis­tungs­fähig genug. So gibt es beim von Google entwi­ckelten mobilen Betriebs­system schon seit geraumer Zeit die Möglich­keit, in der geteilten Bild­schirm­ansicht Texte, Fotos oder Dateien von einer App in eine andere zu ziehen. Aller­dings möchte man hierfür nicht immer den Split­screen-Modus starten. In diesem Fall naht Abhilfe in Form von Drag-and-drop für die allge­meine Benut­zer­ober­fläche.

Apple war bei diesem Feature schneller

Nail Sadykov (via Phandroid ), seines Zeichens Redak­teur eines Google-News-Tele­gram-Kanals, stieß auf eben jene Funk­tion in Android 14 Beta 2. Via Twitter teilte er seine Entde­ckung, garniert mit kurzen Video­clips der Erwei­terung. In einem Clip zieht er einen Text aus einer Notiz-App in seinen Kanal der Tele­gram-App. Beim anderen kurzen Film­chen wird ein Foto aus einer To-do-Liste in eine Notiz-App gezogen. Der gedrückt gehal­tene Inhalt schwebt dabei stets über den Inhalten der Benut­zer­ober­fläche, bis man ihn an gewünschter Stelle der anderen Anwen­dung loslässt.

Wer ein iPhone nutzt, dem dürfte Drag-and-drop in der geschil­derten Form bekannt vorkommen. Tatsäch­lich hat Apple diese Funk­tion mit iOS 16 einge­führt. Entspre­chend profi­tieren User mit einem kompa­tiblen iPhone schon seit dem Spät­sommer 2022 von dieser Erwei­terung.

Bei Desktop-Betriebs­sys­temen wie Windows 10, Windows 11, macOS und Linux ist Drag-and-drop abseits der Mehr­fenster-Nutzung schon seit vielen Jahren Stan­dard.

Mit spei­cher­baren App-Paaren stei­gert Android 14 wiederum den Bedien­kom­fort bei Fold­ables und Tablets.