Viele Bugs beseitigt: Android 14 Beta 2.1 ist da

Google verteilt ab sofort ein Update auf Android 14 Beta 2.1. Wer mit seinem Pixel-Smart­phone am Beta­test des kommenden Betriebs­sys­tems teil­nimmt, sollte die Aktua­lisie­rung voll­ziehen. Es werden zahl­reiche, teils recht gravie­rende Bugs ausge­merzt. Zuvor bestand beispiels­weise die Gefahr, dass man das Beta­pro­gramm nicht mehr verlassen konnte. Dieses Problem wurde behoben, wenn­gleich noch manu­elle Hand­griffe vom Nutzer erfor­der­lich sind. Zu den weiteren gelösten Problemen zählen eine inkor­rekte Akku­anzeige, Audio­stö­rungen, Anzei­gefehler sowie einfrie­rende oder abstür­zende Apps.

Android 14 Beta 2.1 ist da

Google, Android Police Vor rund zwei Wochen erschien die Beta 2 von Android 14. Wie so oft bei solch unfer­tiger Soft­ware sind diverse Schwie­rig­keiten unver­meidbar. Tilgte die Beta 1.1 Bugs der Beta 1, tilgt nun die Beta 2.1 Bugs der Beta 2. Auf Android Police erfuhren wir von der jüngsten Aktua­lisie­rung. Google hat seiner­seits ein Ände­rungs­pro­tokoll veröf­fent­licht. Nutzer, die unfrei­willig noch im Beta­pro­gramm fest­hängen, können jetzt endlich aussteigen. Hierfür müssen diese zunächst das Update auf Android 14 Beta 2.1 OTA (over-the-air, direkt vom Internet aus) beziehen. Anschlie­ßend soll die Sperr­methode des Smart­phones zurück­gesetzt werden. Danach dürfte das Verlassen des Beta­pro­gramms wieder möglich sein.

Manche Anwender staunten hingegen über die Prozent­anzeige des Akkus. Anstatt des korrekten Wertes gab diese unter Umständen 0 Prozent an. Dieser Fehler gehört mit dem Update der Vergan­gen­heit an. Schwie­rig­keiten mit der Darstel­lung des Always-on-Displays via Android Auto sollte es nach der Aktua­lisie­rung genauso wie Audio­stö­rungen eben­falls nicht mehr geben.

Diverse App-Abstürze wurden behoben

Beta­ver­sionen können Insta­bilität bei manchen Anwen­dungen aufweisen. Google hat in Android 14 Beta 2.1 solche Ärger­nisse ausge­merzt. Zuvor stürzte Google Fotos beim Aufrufen mancher Bilder ab. Hingegen schloss sich Google Kontakte will­kür­lich bei den Konto­ein­stel­lungen. Des Weiteren gäbe es allge­mein eine erhöhte System­sta­bilität. Apps sollen jetzt gene­rell nicht mehr abstürzen oder einfrieren. Das Icon von Google Messages wird über­dies wieder bei Benach­rich­tigungen im Always-on-Display ange­zeigt.

Prak­tisch ist das bessere Multi­tas­king von Android 14, das Google mit der Beta 2 einge­führt hat.