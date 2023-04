Android 14: Entwickler demonstrieren geheime Funktionen

Google hat noch nicht alle Features in der Vorab­ver­sion von Android 14 frei­geschaltet. Entwickler haben die Sperre ausge­hebelt und zeigen die verbor­genen Neue­rungen.

In der vergan­gene Woche veröf­fent­lichten ersten Beta­ver­sion von Android 14 verste­cken sich mehr Features, als gedacht. Diese sind wort­wört­lich versteckt, denn Google hat sie deak­tiviert. Aller­dings haben es Entwickler jetzt geschafft, die Neue­rungen zu akti­vieren und auszu­pro­bieren. So sieht man beispiels­weise die kommende, perso­nali­sier­bare Sperr­bild­schirm-Uhr in Aktion. Außerdem lässt sich die Bild­schirm­auf­zeich­nung auf eine gewünschte App beschränken. Konfi­gurier­bare Schnell­zugriffe für den Sperr­bild­schirm und eine bessere Zwischen­ablage zählen zu den weiteren entdeckten Features von Android 14.

Google hält span­nende Android-14-Funk­tionen zurück

Video einer einzelnen App aufzeichnen

9to5Google Wir haben vergan­genen Donnerstag über die Verfüg­bar­keit von Android 14 Beta 1 berichtet. Vermut­lich sind manche Tester enttäuscht, weil es im Vergleich zu Android 13 wenig Ände­rungen gibt. Wie Entwickler der Webseite 9to5Google nun heraus­gefunden haben, sind tatsäch­lich mehr Neue­rungen enthalten. Google hat diese aller­dings mit einer Kenn­zeich­nung versehen, welche sie vor den Testern verbergen. Diese Einstel­lung änderte das Team von 9to5Google und erhielt prompt Zugriff auf zahl­reiche versteckte Funk­tionen. Manche davon sickerten bereits im Vorfeld durch. Screen­shots zeigen die Features in Aktion. Die personalisierbare Uhr

9to5Google Widmen wir uns zunächst der perso­nali­sier­baren Sperr­bild­schirm-Uhr. Im aktu­ellen Stadium lassen sich die Farbe und die Größe der Uhr anpassen. Außerdem gibt es eine dyna­mische Einstel­lung, die sich am ausge­wählten Farb­schema orien­tiert. Beson­ders prak­tisch ist die Bild­schirm­auf­zeich­nung für eine einzelne App. Derzeit kann man nur gene­relle Videos der Inhalte kreieren, welche sämt­liche aufge­rufenen System­bereiche beinhalten. Mit der neuen Option werden Bereiche, die nicht zur fest­gelegten App gehören, ausge­blendet.

Opti­mie­rungen an Sperr­bild­schirm und Zwischen­ablage

Die neuen Schnellzugriffe

9to5Google Schnell­zugriffe sind oftmals nur dann nütz­lich, wenn man sie an die eigenen Bedürf­nisse anpassen kann. Das ist beim puren Android bislang nicht der Fall. In Android 14 Beta 1 gibt es aller­dings auswähl­bare Schnell­zugriffe. Es lassen sich diverse Funk­tionen den Verknüp­fungen in der linken und rechten unteren Ecke zuweisen. Dazu zählen Video­auf­zeich­nung, Foto­auf­nahme, Lautlos-Modus, System­ein­stel­lungen und der Modus „Bitte nicht stören“. Auf Wunsch kann der Schnell­zugriff auch deak­tiviert werden. Neue Zwischenablage (links oben)

9to5Google Die Zwischen­ablage hat Google eben­falls aufge­wertet. Sie nimmt nun deut­lich weniger Platz auf dem Display ein. Ein kleines Rechteck wird links über der Tastatur einge­blendet. Um alle Funk­tionen einzu­blenden, muss die Schalt­fläche berührt werden.

Für mehr Privat­sphäre sorgt die neue PIN-Eingabe von Android 14.