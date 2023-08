Android 14: Vollbildanzeige für Notifications einschränken

Die finale Version von Android 14 steht bekannt­lich in den Start­löchern. Android 13 kam im August des vergan­genen Jahres auf den Markt, die Beta-Phase für Android 14 dürfte bald abge­schlossen sein, weshalb eine Ankün­digung für die ersten Smart­phone-Modelle demnächst erwartet wird. Welche Neue­rungen zu erwarten sind, haben wir bereits in einer Über­sicht für Sie zusam­men­gefasst.

Mishaal Rahman, Mitwir­kender bei Android Central, Android Autho­rity und AndroidPolice macht über Elon Musks "X" auf eine weitere Neue­rung aufmerksam, die Android-Nutzer im Zuge der kommenden Firm­ware-Aktua­lisie­rung erwarten dürfen. Konkret geht es um die Einschrän­kung von App-Berech­tigungen zur Voll­bild­anzeige von Benach­rich­tigungen.

Voll­bild­anzeige einschränken

Android 14: Vollbild-Benachrichtigungen von Apps einschränken

Bild: Mishaal Rahman via Twitter/X Android-Nutzer sollen im Zuge von Android 14 noch mehr Einstel­lungs­mög­lich­keiten an die Hand bekommen. Im Falle der Voll­bild­benach­rich­tigungen von Anwen­dungen sollen Nutzer diese für jede App manuell wider­rufen können. Wie diese Einstel­lung aussieht, sehen Sie auf dem nach­fol­gend einge­bunden Tweet von Mishaal Rahman. Wird die entspre­chende Berech­tigung für eine App ausge­schaltet, sollte Ihnen diese keine Noti­fica­tion mehr in einer Voll­bild­ansicht anzeigen können. Weiter heißt es, dass das Google-Play-System später in diesem Jahr die Berech­tigung zur Voll­bild­benach­rich­tigung von Apps auto­matisch für neu instal­lierte Anwen­dungen deak­tivieren soll.

Die Berech­tigung nennt sich "USE_FULL_SCREEN_INTENT" und soll von Entwick­lern beispiels­weise zur Plat­zie­rung von Werbe­anzeigen verwendet werden, die dann das gesamte Display in Anspruch nehmen.

Voll­bild­benach­rich­tigungen soll es aber weiterhin geben und zwar für Apps, die Anrufe und Alarme signa­lisieren. Apps, die eben nicht in diese Kate­gorie passen, soll die Berech­tigung zur Voll­bild­benach­rich­tigungs­anzeige entspre­chend entzogen werden. Sollten Nutzer für eine Anwen­dung aber eine Voll­bild­benach­rich­tigungs­anzeige wünschen, dürfte sich diese für die App auch wieder akti­vieren lassen.

Android 14 läuft auf Samsungs Galaxy-Smart­phones im Kleid der Benut­zer­ober­fläche One UI 6. Nach einem ziem­lichen Hin und Her ist One UI 6 nun in die Beta-Phase für ausge­wählte Smart­phone-Modelle des südko­rea­nischen Konzerns gestartet. Um welche Modelle es sich dabei handelt, lesen Sie in einer weiteren News.