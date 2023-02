Android 14: Kommt der offizielle "App-Klon"?

Android 13 erschien im August 2022. Sehr lange dauert es also nicht mehr, bis der Nach­folger Android 14 auf den ersten Smart­phones Einzug erhalten wird. Mitt­ler­weile ist nämlich schon die erste Vorschau-Version von Android 14 für Googles Pixel-Geräte verfügbar.

Zu den ersten Neue­rungen der Entwickler-Preview gehören unter anderem Sprach­ein­stel­lungen für einzelne Apps und die Vergrö­ßerung der Schrift auf bis zu 200 Prozent sowie Über­set­zungen für Spra­chen mit gram­mati­kali­schem Geschlecht.

Google soll zudem an einer weiteren wich­tigen Neue­rung arbeiten und könnte mit Android 14 einen offi­ziellen Weg anbieten, Apps zu klonen.

Android 14: Apps klonen

Google könnte in Android 14 das Feature Klon-Apps anbieten

Logo: Google, Foto/Montage: teltarif.de Die Kollegen von 9To5Google sind in der neuesten Version der Entwickler-Preview von Android 14 eigenen Angaben zufolge auf Code­zeilen gestoßen, die einen Hinweis auf künf­tige Features von Googles Android geben. Bestä­tigt ist hier natür­lich noch nichts, auch nicht, ob diese Funk­tion über­haupt jemals offi­ziell ausge­rollt wird. Das gibt das Online-Portal zu bedenken.

Abwegig erscheint die Möglich­keit jeden­falls nicht, dass Google in künf­tigen Soft­ware-Versionen einen offi­ziellen Weg anbieten könnte, um Apps zu dupli­zieren. Damit entfalle die Instal­lation einer Dritt­anbieter-App oder das Anlegen eines "Arbeits­pro­fils". Eine "geklonte" App hat den Vorteil, dass eine App mit mehreren Konten verwendet werden kann. Als Beispiel seien an dieser Stelle Messenger-Apps wie WhatsApp genannt. Verwendet ein Nutzer Dual-SIM in seinem Smart­phone und möchte den Smart­phone-Messenger mit zwei Nummern verwenden, ist das über eine geklonte App möglich. WhatsApp selbst bietet die Option nicht, zwei Accounts in einer App zu verwalten.

Klon-Apps sind beispiels­weise schon mit Samsung-Smart­phones möglich. In den erwei­terten Einstel­lungen gibt es die Option Dual-Messenger, mit der die Nach­richten-App verdop­pelt werden kann.

Nicht jede App dürfte sich klonen lassen

Grund­sätz­lich gibt es Einschrän­kungen beim Klonen von Apps. Nicht jede App soll für diese Einstel­lung frei­geschaltet sein, beispiels­weise System-Apps von Google oder auch YouTube. Andere Hersteller von Android-Smart­phones dürften eben­falls solche Restrik­tionen vornehmen, wenn sie das Clone-App-Feature des Betriebs­sys­tems in ihr User Inter­face über­nehmen.

