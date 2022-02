Android 13: Gast-Login über den Sperrbildschirm

Sie geben Ihr Smart­phone ab und zu an Ihre Kinder oder einen Kollegen weiter, möchten aber nicht, dass diese Zugriff auf Ihre App-Daten haben? Android 13 schützt Ihre Privat­sphäre, da sich Gast­nutzer direkt über den Sperr­bild­schirm in ihr eigenes Profil einloggen.

Nachdem Google am 10. Februar die erste Entwick­ler­vor­schau von Android 13 zum Down­load frei­gegeben hat, häufen sich die News über Features, die mit der künf­tigen Version des offenen Betriebs­sys­tems daher­kommen. Neben den neuen Daten­schutz- und Sicher­heits­updates ist eine Funk­tion beson­ders bemer­kens­wert, die Android in den Sperr­bild­schirm inte­griert. Diese ermög­licht den schnellen Wechsel zwischen verschie­denen Nutzer­pro­filen, noch bevor der Bild­schirm entsperrt wird.

Schnelle Profil­aus­wahl durch Keyguard-Umschalter

Android 13 erhält neues Sperrbildschirm-Feature

Bild: Google / Claudia Krüger / Teltarif Wie die Android-Entwick­ler­platt­form Esper erläu­tert, wird dieses durch einen Keyguard-Profil­umschalter ermög­licht. Beim Antippen zeigt der Umschalter ein Drop­down-Menü mit einer Liste der Benut­zer­pro­file an, die auf dem Smart­phone gespei­chert sind. Der Profil­umschalter tauchte erst­mals vor einigen Wochen zusammen mit einem QR-Scanner in einem Vorab­ver­sions-Build von Android 13 auf.

Login über den Sperr­bild­schirm

In der Praxis sieht das so aus, dass Sie Ihr Android-Gerät an eine Person Ihres Vertrauens, beispiels­weise ein Fami­lien­mit­glied oder einen Freund, über­geben, dessen Profil sie vorab auf dem Handy gespei­chert haben. Diese kann sich daraufhin einloggen, ohne zuvor den Bild­schirm entsperrt zu haben, was wiederum den Zugriff auf Ihre persön­lichen Daten verhin­dert.

Instal­lierte Apps mit anderen Profilen teilen

Android 13 / Einrichtung eines Gastprofils mit bereits installierten Apps

Bild: Esper

Auch für das Teilen von Apps mit den weiteren Profilen hat sich Google etwas Nütz­liches ausge­dacht: Diese lassen sich bereits während der Einrich­tung eines neuen Gast­kontos hinzu­fügen. Im Einrich­tungs­assis­tenten wird eine Liste der bereits auf dem Gerät vorhan­denen Anwen­dung ange­zeigt, und Sie können auswählen, welche für den Gast­zugang auto­matisch geladen werden sollen.

Schutz der Privat­sphäre durch sepa­rate App-Logins

Das ist beson­ders hilf­reich, wenn auch Kinder Zugriff auf das Smart­phone eines Eltern­teils haben, da die Eltern in diesem Fall die unge­eig­neten Apps zuvor aussor­tieren können.

Bisher gab es diese spezi­elle Möglich­keit, bereits instal­lierte Apps mit Gäste­pro­filen zu teilen, noch nicht. Bei Android 13 muss sich jedes Profil mit seinen eigenen Anmel­dein­for­mationen bei den Apps einloggen, was wiederum bedeutet, dass Gäste keinen Zugang zu den privaten Daten des Smart­phone-Besit­zers bekommen und dadurch die Privat­sphäre geschützt wird.

