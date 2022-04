Android 13: App-Berechtigungen für Fotos, Videos und Audio

Mit Android 13 halten expli­zite Zugriffs­berech­tigungen für Medi­enda­teien Einzug. Bislang mussten Anwender einer App einen gene­rellen Zugriff auf Dateien und Medien des Smart­phones erlauben. Unter der drei­zehnten Itera­tion des mobilen Google-Betriebs­sys­tems muss ein Programm den Nutzer einzeln um Erlaubnis für den Zugang zu Fotos, Videos und Audio bitten. Im Rahmen einer Anlei­tung schil­dert das Android-Team, wie Entwick­ler­stu­dios diese Privat­sphären-Erwei­terung inte­grieren. Dank erwei­terter Fehler­mel­dungen wird auch der Sicher­heits­mecha­nismus KeyStore in Android 13 aufge­wertet.

Android 13: Gezielte Zugriffe auf Medi­enda­teien

So sieht die direkte Anfrage nach dem Audiodateien-Zugriff aus

Google Kollege Weidner schrieb bereits über die erste offene Beta­ver­sion von Android 13. Mitt­ler­weile konnten erste Inter­essenten die Platt­form auspro­bieren und stießen auf eine sinn­volle Aufsplit­tung der Zugriffe auf Medi­enda­teien. Bei jüngeren Versionen der Google-Soft­ware ebneten Anwender über die Berech­tigung Dateien und Medien einer App den Weg zu sämt­lichen Fotos, Bildern (animiert und statisch), Videos, Musik­dateien und Sprach­auf­zeich­nungen. Damit ist bald Schluss, wie unter anderem heise berichtet. Folgende Berech­tigungen fügte Google in Android 13 hinzu:

READ_MEDIA_IMAGES (Bilder und Fotos lesen)

READ_MEDIA_VIDEOS (Videos lesen)

READ_MEDIA_AUDIO (Audio­dateien lesen)

Zuvor musste eine App simpel den Spei­cher­zugriff (READ_EXTERNAL_STORAGE) erbitten. Wurde diese Berech­tigung bereits früher erlaubt, erscheint kein neuer Dialog. Ferner gibt es nur einen einzigen Dialog, sollte die Anwen­dung sowohl nach einer Berech­tigung für den Bilder- als auch für den Video-Zugriff fragen. Google bietet in dieser Doku­men­tation Entwick­ler­stu­dios Hilfe­stel­lung zur Ände­rung.

Android 13: Schlüs­sel­ver­wal­tung mit besserem Proto­koll

Die Schlüs­sel­ver­wal­tung KeyStore gewährt unter Android Mecha­nismen zum sicheren Erzeugen, Spei­chern und Verwenden kryp­togra­fischer Schlüssel. Besagte Schlüssel lagern in einem geschützten Container, damit Hacker schwerer an sie gelangen. Es kann jedoch vorkommen, dass das Gene­rieren oder die Verwen­dung eines Schlüs­sels fehl­schlägt. In der Klasse KeyStoreException finden Entwick­lerinnen und Entwickler in Android 13 erwei­terte Fehler­mel­dungen vor. Ausführ­liche Infor­mationen sind der Doku­men­tation des KeyStore zu entnehmen. Weitere Schnitt­stellen für das Audio­rou­ting haben es eben­falls in das neue Betriebs­system geschafft.

