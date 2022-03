Android 13: Zweite Entwicklervorschau ist da

Einen Monat nach der ersten Entwick­ler­vor­schau von Android 13 rückt Google mit der zweiten nach, und die hat es in sich. Wer mit ein paar margi­nalen Verbes­serungen gerechnet hat, wird eines Besseren belehrt, denn tatsäch­lich gibt es gegen­über der Vorgän­ger­ver­sion gravie­rende Ände­rungen und ganz neue Features.

Wir haben die wich­tigsten Verbes­serungen für Sie zusam­men­gefasst.

Neuge­stal­tung des Media­players

Im Gegen­satz zum Media­player der ersten Deve­loper-Preview lässt sich dieser nun voll­ständig bedienen. Vergli­chen mit dem Player von Android 12 haben sich die Bedien­ele­mente vergrö­ßert. Außerdem fügt Google neu designte Schalt­flä­chen für die Zufalls­wie­der­gabe, Wieder­holung sowie eine voll­stän­dige Wieder­gabe­leiste hinzu, um zu bestimmten Teilen eines Songs oder einer Podcast-Episode zu springen. Android 13 - Diese Neuerungen bringt die zweite Developer-Preview

Bild: Google Die Farben, in denen sich der Player darstellt, passen sich auto­matisch dem Album­cover jenes Titels an, der gerade auf dem Smart­phone abge­spielt wird. Eine weitere Neue­rung ist eine zusätz­liche Schalt­fläche zum Koppeln eines Geräts, die den Nutzer direkt vom Player in das Einstel­lungs­menü führt.

Benach­rich­tigungs­anpas­sungen auf dem Lockscreen

Bei mehr als drei verpassten Messages zeigt der Lockscreen eine Vorschau der letzten zwei an. Darunter erscheinen Symbole, die darauf hinweisen, dass weitere Nach­richten einge­gangen sind. Per Finger­tipp auf ein Symbol öffnen sich die Benach­rich­tigungs­details.

Pop-Up zur Benach­rich­tigungs­berech­tigung

Wird eine Anwen­dung in Android 13 zum ersten Mal geöffnet, poppt ein Fenster auf, das die Einwil­ligung oder Ableh­nung zum Anzeigen von Benach­rich­tigungen erfragt. Hier­durch entfällt der Schritt, eine App erst umständ­lich im Berech­tigungs­manager suchen zu müssen, damit sie den Nutzer nicht mit nervigen Nach­richten zuschüttet.

Ein Hands-On-Video von 9to5Google zeigt die Neue­rungen der zweiten Entwick­ler­ver­sion von Android 13:

Einstel­lung des hapti­schen Feed­backs

In der Preview 2 können nicht nur die Vibra­tions­stärke für einge­hende Nach­richten oder Anrufe, sondern auch für die Tasta­tur­ein­gabe oder Berüh­rung eines Menü­punktes separat einge­stellt werden.

Benut­zer­defi­nierte Gast­pro­fil­bilder

Nutzer­pro­file dürfen künftig durch Profil­bilder ergänzt werden, die entweder mit der Kamera aufge­nommen oder aus einer Reihe farben­froher Basis-Avatare ausge­wählt werden können.

Taskleiste für Tablets und große Displays

Neulich berich­teten wir über eine neue Taskleiste, die bei Android 12L, das speziell für falt­bare Displays und Tablets entwi­ckelt wurde, für eine komfor­tablere Bedien­bar­keit sorgen soll. Die App-Leiste bleibt, ähnlich wie bei einem Desktop, ständig am unteren Bild­schirm­rand einge­blendet, und ermög­licht so den schnellen Zugriff auf bevor­zugte Anwen­dungen. Diese Leiste kommt auch bei Android 13 zum Einsatz, wenn dieses auf einem Gerät mit größerem Display ausge­führt wird.

Über­arbei­tetes Design des Bild­schirm­scho­ners

Ist ein Pixel-Phone ange­dockt, zeigt es optional eine Art Bild­schirm­schoner an, dessen Design in der zweiten Preview über­arbeitet wurde. Die darge­stellten Kacheln ermög­lichen den Zugriff auf die wich­tigsten Funk­tionen wie Uhrzeit, Fotos oder Farben.

Zusam­men­füh­rung der Steu­erele­mente für Schrift- und Anzei­gen­größe

Android 13 fügt die Abschnitte „Anzei­gegröße“ und „Schrift­größe“ zum Menü­punkt „Anzei­gen­größe und Text“ zusammen und gewährt in einem kleinen Zusatz­abschnitt eine Vorschau auf die vorge­nom­menen Ände­rungen.

Sprach­ein­stel­lungen inner­halb der App

Die bereits aus der ersten Entwick­ler­ver­sion bekannte Einstel­lungs­mög­lich­keit verschie­dener Spra­chen inner­halb jeder einzelnen App finden sich auch in der Preview 2 wieder.

Grund­legende Über­arbei­tung der Pull-Down-Status­leiste

Im aufge­zogenen Menü der Status­leiste hat Google in der zweiten Entwick­ler­ver­sion von Android 13 ordent­lich aufge­räumt und einige Punkte umbe­nannt. So heißt „Bitte nicht stören“ jetzt „Prio­ritäts­modus“, ein neuer Button namens „Sicher­heit und Daten­schutz“ fasst die Kamera-, Mikrofon- und Stand­ort­zugriffs­kon­trollen in einem einzigen Menü­punkt zusammen, und im Gegen­satz zur ersten Preview funk­tio­niert die Kachel für den QR-Code-Scanner. Am unteren Rand der Benach­rich­tigungs­leiste gibt es außerdem neue Symbole für das Ener­gie­menü, Einstel­lungen und Profile.

Die zweite Entwick­ler­ver­sion von Android 13 steht bei Android Deve­lopers zum Down­load für diverse Pixel-Phones bereit.

Bis zum Rollout des finalen Android 13 kann es noch eine Weile dauern. Welche Verbes­serungen, außer den bereits vorge­nom­menen, würden Sie sich für die neue Android-Version wünschen?

