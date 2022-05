Google I/O: Android 13, Google Wallet & weitere Software

Im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O 2022 drangen zahl­reiche Soft­ware-Ankün­digungen rund um Android 13 und den Google-Diensten ans Tages­licht. Es gab eine bunte Feature-Wunder­tüte, in der sich auch die lang erwar­tete Google Wallet befand. Die digi­tale Geld­börse als Pendant zur Apple Wallet startet schon in den kommenden Wochen.

Neue­rungen in puncto Privat­sphäre, wie die konfi­gurier­baren Anzeigen und zahl­reiche AR-basierte Funk­tionen, welche Details der echten Welt analy­sieren, berei­cherten das Event. Ferner ließen Erwei­terungen für YouTube und Meet sowie die Echt­zeit-Über­set­zung aufhor­chen.

Google I/O 2022: Android 13 und Google Wallet

Demonstration von Multisearch

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Bekann­ter­maßen arbeitet Google fleißig an der 13. Haupt­ver­sion seines Betriebs­sys­tems. Inner­halb der Entwick­ler­kon­ferenz wurde bekannt­gegeben, dass ab heute zahl­reiche Beta-Programme für Android 13 von diversen Herstel­lern starten. Neben Google selbst haben Asus, Lenovo, HMD Global (Nokia), OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi und ZTE ihre Test­phasen geöffnet. Doch was erwartet uns mit Android 13? Das Mate­rial-You-Design ist nun noch flexi­bler und eine neue Medi­enkon­trolle ziert den Sperr­bild­schirm. Außerdem können Apps in verschie­denen Spra­chen betrieben werden. Dazu kommen einige Sicher­heits- und Privat­sphären-Opti­mie­rungen. In Google-Wallet sollen sich auch Führerscheine (je nach Land) speichern lassen

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Die lange erwar­tete Brief­tasche Google Wallet wurde endlich enthüllt. Sie soll sich überall in Geschäften einsetzen lassen, die Google Pay nutzen. Abseits des Bezah­lens lassen sich in Google Wallet Doku­mente wie Eintritts­karten, der Impf­aus­weis und digi­tale Auto­schlüssel hinter­legen. Führer­schein und Perso­nal­aus­weis brau­chen hingegen noch etwas Zeit. Später in diesem Jahr startet zunächst die virtu­elle Fahr­lizenz in den USA. Google Wallet ist sowohl auf Android-Smart­phones als auch auf iPhones nutzbar. Die App soll inner­halb der kommenden Wochen erscheinen.

Google I/O 2022: AR-Erwei­terungen, Anzei­gen­manager und mehr

Die Szenen­erken­nung ist eine ausge­feilte Augmented-Reality-Funk­tion, welche in naher Zukunft Google Camera berei­chert. Eine KI analy­siert die Umge­bung des Anwen­ders und gibt in Echt­zeit Infor­mationen über regis­trierte Objekte aus. So lassen sich beispiels­weise beim Einkauf schneller bestimmte Produkte finden oder in der Stadt weiter­füh­rende Details zu Gebäuden anzeigen. Hinsicht­lich der Privat­sphäre offe­riert Google im Laufe des Jahres myad­center. Diese App verwaltet Anzeigen, welche der Smart­phone-Nutzer ange­zeigt bekommt. So können bestimmte Kate­gorien hinzu­gefügt oder entfernt werden. Neue Privatsphäre-Funktion: Persönliche Daten einfacher löschen lassen

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Eben­falls klasse ist die Konfi­gura­tion der Google-Such-Daten. In den nächsten Monaten wird die Google-App um die Möglich­keit erwei­tert, eigene Such­angaben wie die Anschrift, die Tele­fon­nummer oder die E-Mail-Adresse entfernen zu lassen. Mit der immersiven Darstel­lung führt das Team bald eine neue drei­dimen­sio­nale Ebene in Maps ein. Außerdem werden auto­matisch über­setzte YouTube-Unter­titel im Juni für Smart­phones ausge­rollt. Google Docs und Google Meet erhalten auto­mati­sche Zusam­men­fas­sungen von Texten und Konver­sationen. Zu guter Letzt seien noch die auto­mati­sche Über­set­zung und die KI-basierte Verbes­serung von Video­anrufen bei Google Meet erwähnt.

