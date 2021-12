Android 12: Startschuss für Galaxy Z Fold 3 und OnePlus 9

OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ und Galaxy A71 5G werden mit einem Update bedacht. Beson­ders span­nend sind dabei die Aktua­lisie­rungen für das OnePlus-9-Duo und das Galaxy Z Fold 3 5G, denn für diese Handys geht es auf Android 12 hoch.

In Form von OxygenOS 12 (OnePlus) und OneUI 4 (Samsung) hält die finale Fassung von Googles Betriebs­system auf den genannten Mobil­geräten Einzug. Hingegen schließen Sicher­heits­patches Lücken bei Galaxy Note 10(+) und Galaxy A71 5G.

Android 12 für OnePlus 9 (Pro) und Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Bild: teltarif.de

Die Koope­ration mit dem Foto­grafie-Experten Hassel­blad hat sich für OnePlus gelohnt, wir beschei­nigten der Kamera des OnePlus 9 und des OnePlus 9 Pro eine gute Perfor­mance. Neben einer modernen Hard­ware ist aber auch moderne Soft­ware wichtig und auch in diesem Punkt enttäuscht der chine­sische Hersteller nicht.

Wie wir von xda-deve­lopers erfuhren, hat das Rollout von OxygenOS 12 (Android 12) begonnen. Die stabile Fassung wurde zunächst in Indien gesichtet, es dürfte aller­dings nicht lange dauern, bis Europa und andere Regionen zum Zug kommen.

Eben­falls über Android 12, in diesem Fall als OneUI 4, darf sich das Galaxy Z Fold 3 5G freuen. Samsungs falt­bares Smart­phone wird ab sofort im Heimat­land Südkorea mit der frischen Soft­ware bedacht. Da Samsung in Europa, insbe­son­dere Deutsch­land, neuere Mobil­geräte in der jüngeren Vergan­gen­heit schnell mit Updates versorgt hat, sollten Besitzer des Fold­ables regel­mäßig ihr Exem­plar auf eine Aktua­lisie­rung über­prüfen. (via SamMobile)

Besserer Schutz für Galaxy Note 10(+) und A71 5G

Zwar keinen Versi­ons­sprung beim Betriebs­system, aber immerhin bei der Sicher­heit, gibt es für Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ und Galaxy A71 5G. Android Autho­rity weist darauf hin, dass in den USA und im Mitt­leren Osten der Dezember-Patch für das Phablet-Gespann verteilt wird.

SamMobile hat seiner­seits den November-Sicher­heits­patch des Galaxy A71 5G in Austra­lien entdeckt. In beiden Fällen dürfte eine Auswei­tung des Updates zu Europa zeitnah folgen.

Android 12 für das Samsung Galaxy Z Flip 3 befindet sich seit gestern im Rollout.