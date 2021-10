Android 12 ist da: Wichtige Neuerungen im Überblick

Google veröf­fent­licht Android 12 als Open-Source-Version. Zunächst werden die Pixel-Modelle bedacht. Weitere Hersteller stehen in den Start­löchern. Wir fassen wich­tige Neue­rungen zusammen.

Google hat Android 12 nach den Beta-Programmen nun als Open-Source-Version veröf­fent­licht. Wie Google mitteilt, werden zunächst die haus­eigenen Pixel-Smart­phones bedacht. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, später in diesem Jahr sollen aber auch Geräte der Hersteller Samsung, OnePlus, Oppo, realme, Tecno, Vivo und Xiaomi und folgen.

OnePlus ist gleich vorne mit dabei und hat jüngst die erste Beta von Oxygen OS 12 basie­rend auf Android 12 für die Flagg­schiffe OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro veröf­fent­licht. Auch der chine­sische Smart­phone-Hersteller Oppo hat mit ColorOS 12 sein neues Betriebs­system mit Wurzeln bei Android 12 in den Start­löchern. Zunächst wird laut Pres­seinfor­mation das Modell Oppo Find X3 Pro 5G für Nutzer in den Ländern Indo­nesien und Malaysia verfügbar gemacht. Das globale Launch-Event von ColorOS 12 findet am Montag, 11. Oktober 2021, 11 Uhr (CET) statt.

Wir fassen wich­tige Neue­rungen von Android 12 in einen Über­blick zusammen.

Android 12: Wich­tige Neue­rungen

Neue Widgets

Bild: Android Developers

Mate­rial you: Neue Design­sprache, perso­nali­sierte Apps zu erstellen

Neue Design­sprache, perso­nali­sierte Apps zu erstellen Widgets: Neue Layouts, dyna­mische Farben

Neue Layouts, dyna­mische Farben Noti­fica­tions: Neues Design für Benach­rich­tigungen

Neues Design für Benach­rich­tigungen Stretch-Over­scroll: App-Inhalte sollen beim Scrollen "glatter" darge­stellt werden

App-Inhalte sollen beim Scrollen "glatter" darge­stellt werden App-Starts: Begrü­ßungs­bild­schirme für den App-Start

Begrü­ßungs­bild­schirme für den App-Start Verbes­serte System­leis­tung: Zum Beispiel schnel­leres Starten von Apps

Zum Beispiel schnel­leres Starten von Apps Daten­schutz-Dash­board: Über­sicht, wann Apps auf Mikrofon, Kamera und Standort zugreifen

Über­sicht, wann Apps auf Mikrofon, Kamera und Standort zugreifen Unge­fährer Standort statt exakter: Mehr Kontrolle über Stand­ort­daten

Mehr Kontrolle über Stand­ort­daten Mikrofon und Kamera: Anzeigen in der Status­leiste, wann diese verwendet werden

Anzeigen in der Status­leiste, wann diese verwendet werden Umschalter für Mikrofon und Kamera: Sofor­tiges Deak­tivieren des App-Zugriffs auf Mikrofon und Kamera

Sofor­tiges Deak­tivieren des App-Zugriffs auf Mikrofon und Kamera Berech­tigungen für Geräte in der Nähe: Geräte in der Nähe ohne Stand­ort­abfrage koppeln

Geräte in der Nähe ohne Stand­ort­abfrage koppeln Curved Displays: Bessere Unter­stüt­zung für Smart­phones mit gebo­genen Displaye­cken

Bessere Unter­stüt­zung für Smart­phones mit gebo­genen Displaye­cken Zwischen­ablage: Unbe­absich­tigte Zugriffe von Apps auf die Zwischen­ablage entfernen

