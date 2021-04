Papierkorb für Android 12

Grafik: Image licensed by Ingram Image/Google, Montage: teltarif.de Nach und nach sickern die Funk­tionen durch, die Google für die neue Version 12 des Android-Betriebs­sys­tems plant. So gibt es im Xda-Deve­lopers-Portal nun einen Hinweis darauf, dass die vor allem für Smart­phones und Tablets gedachte Firm­ware einen digi­talen Papier­korb bekommt. In diesen sollen Objekte verschoben werden, die der Nutzer vermeint­lich löscht.

Ein vergleich­bares Feature kennen Windows- und macOS-Nutzer bereits. Wer ein Android-Smart­phone von Samsung besitzt, wird über die Ankün­digung eben­falls nur müde lächeln. In der vom korea­nischen Hersteller ange­passten Version des Android-Betriebs­sys­tems gehört ein Papier­korb eben­falls bereits zum Stan­dard. Die Android-Stan­dard-Vari­ante sieht den Zugriff auf vermeint­lich gelöschte Dateien bislang nur per API für Entwickler vor.

Mit Android 12 könnte der Papier­korb auch für die Smart­phone- und Tablet-Besitzer zugäng­lich sein. Der Zugriff ließe sich über den Google-eigenen Datei­manager herstellen. So könnten die Anwender jeder­zeit über­prüfen, welche Dateien zwar gelöscht wurden, aber noch nicht endgültig verschwunden sind. Die Nutzer hätten außerdem die Möglich­keit, zu sehen, wie viel Spei­cher­platz diese Dateien belegen.

Wieder­her­stel­lung verse­hent­lich gelöschter Dateien

Grafik: Image licensed by Ingram Image/Google, Montage: teltarif.de Wenn der mobile Papier­korb tatsäch­lich einge­führt wird, hätten die Besitzer von Android-Geräten unter anderem die Möglich­keit, verse­hent­lich gelöschte Fotos wieder­her­zustellen. Speziell für Bilder und Videos bietet Apple auf iPhone und iPad bereits einen Papier­korb an. Aus diesem lassen sich gelöschte Objekte bis zu maximal 30 Tage nach dem Löschen wieder­her­stellen. Danach werden die Dateien endgültig entfernt.

Bei Samsung landen nicht nur Multi­media-Dateien, sondern auch andere Inhalte wie SMS-Mittei­lungen, Word-Doku­mente oder Instal­lati­ons­dateien (APK) zuerst im system­weiten Papier­korb. Hier werden die Inhalte zwischen­gespei­chert, bevor sie endgültig gelöscht werden. Für den "sicheren Ordner", der nur durch PIN-Eingabe oder Anmel­dung per Finger­abdruck zugäng­lich ist, steht ein eigener Papier­korb zur Verfü­gung.

Apple und Samsung ermög­lichen den Nutzern auch das vorzei­tige endgül­tige Löschen der Objekte, die sich im Smart­phone- oder Tablet-Papier­korb befinden. So lässt sich wieder Spei­cher­platz frei­geben. Mitte Mai findet - dieses Mal virtuell - die dies­jäh­rige Google I/O statt. Dann werden wir Details zu den Plänen erfahren, die Google für Android 12 hat.