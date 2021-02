Erste Screenshots von Android 12 aufgetaucht

Im Xda-Deve­lopers-Portal sind angeb­liche Screen­shots der neuen Android-Version 12 veröf­fent­licht worden. Die erste Vorschau-Version des neuen Betriebs­sys­tems könnte in Kürze verfügbar sein.

Android 11 ist bei weitem noch nicht auf allen Smart­phones ange­kommen, die das aktu­elle Google-Betriebs­system für mobile Endge­räte an Bord haben. Dennoch wird schon in den kommenden Wochen mit der ersten Vorschau-Version von Android 12 gerechnet. Diese wird noch unvoll­ständig und fehler­haft sein. Erst die erste offi­zielle Beta-Version, die zur Google I/O im späten Früh­jahr zu erwarten ist, wird einen Ausblick auf nahezu alle neuen Funk­tionen bieten, die mit dem Update auf die Smart­phones kommen.

Im Xda-Deve­loper-Portal sind jetzt Screen­shots aufge­taucht, die einen ersten Ausblick auf Android 12 gewähren sollen. Optisch leicht verän­dert zeigen sich beispiels­weise die Benach­rich­tigungen unter­halb der Schnell­ein­stel­lungen. Zudem sind Datum und Uhrzeit jetzt am linken oberen Bild­schirm­rand zu sehen, während auf der rechten Seite neue Icons inte­griert wurden, die für den Nutzer mehr Sicher­heit mit sich bringen sollen.

So will Google mehr Sicher­heit bieten

Immer dann, wenn Kamera und/oder Mikrofon gerade verwendet werden, wird das als kleines Symbol darge­stellt. Das kennen wir bereits von iOS 14 von Apple, wo aller­dings jeweils nur kleine grüne bzw. oran­gene Punkte einge­blendet werden. Die Google-Lösung deutet auch Mikrofon und Kamera an, sodass schon auf den ersten Blick etwas klarer wird, wofür die Anzeige gedacht ist.

Zeigen diese Screenshots Android 12?

Foto: Xda-Developers Mit der neuen Anzeige soll es für Apps künftig schwie­riger werden, vom Nutzer unbe­merkt "mitzu­hören" oder gar zu filmen. Anwender werden den Angaben zufolge unter Android 12 auch die Möglich­keit bekommen, auf Wunsch Mikrofon und Kamera komplett abzu­schalten - ähnlich wie es für Standort-Abfragen bereits möglich ist.

Neues Widget für Konver­sationen

Ände­rungen deuten sich auch für Widgets an. So ist ein neues Widget für Konver­sationen geplant, das offenbar einge­hende Mittei­lungen, verpasste Anrufe und ähnli­ches zusam­men­fasst. Den Angaben zufolge soll dieses Feature für alle Android-12-Smart­phones obli­gato­risch sein, sofern es Google-Dienste an Bord hat. Das neue Widget wäre demnach unab­hängig von einer indi­vidu­ellen Soft­ware-Anpas­sung durch den Smart­phone-Hersteller verfügbar.

Der Bericht räumt ein, dass die Echt­heit der Infor­mationen nicht hundert­pro­zentig gewähr­leistet ist. Das gelte umso mehr, weil immer nur Auszüge und niemals die kompletten Doku­mente über­mit­telt wurden. Klar­heit wird die erste Vorschau-Version von Android 12 für Entwickler mit sich bringen. Diese könnte noch im Februar veröf­fent­licht werden.

Über einen Modus für einge­schränkten Netz­werk­zugriff unter Android 12 haben wir bereits in einer weiteren Meldung berichtet.