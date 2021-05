Android 12: Diese Handys kriegen die Beta-Version

Die Beta-Programme der fertigen Version von Android 12 nehmen Fahrt auf, eine Viel­zahl an Herstel­lern bestä­tigte erste Endge­räte. Wer ein Pixel-Smart­phone ab der dritten Gene­ration sein Eigen nennt, kann ab sofort loslegen.

Außerdem erhalten unter anderem Endbe­nutzer des Nokia X20, Oppo Find X3 Pro, realme GT, ZTE Axon 30 Ultra, Sharp Aquos R6, Xiaomi Mi 11 und OnePlus 9 einen Vorge­schmack auf Android 12. Leider ging bei den Fassungen für Mi 11 und OnePlus 9 aber etwas schief, sodass die Handys unbrauchbar werden können.

Android 12: Asien an vorderster Front

Bestätigte Handys für die Android-12-Beta

Bild: Google Google hat eine Webseite veröf­fent­licht, welche über alle bislang bestä­tigten Partner für die Beta­ver­sion von Android 12 infor­miert. Neben den haus­eigenen Smart­phones gibt es haupt­säch­lich passende Programme aus Asien. So haben die chine­sischen Hersteller Oppo, OnePlus, realme, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi und ZTE ihre Teil­nahme bestä­tigt.

Mit Asus und Sharp betei­ligen sich außerdem ein taiwa­nischer sowie ein japa­nischer Konzern. Das finni­sche Unter­nehmen HMD Global ist zwar nicht in der Auflis­tung vorzu­finden, gab aber bereits sein Mitwirken bekannt. Hier nun eine Über­sicht aller bisher bestä­tigten Smart­phones für die Android-12-Beta:

Reibungslos verlief der Start der ersten Beta-Programme aller­dings nicht durch­gängig. Wie 91mobiles berichtet, wurde die Version für das OnePlus 9 (Pro) vom Hersteller zurück­gezogen, da sich viele User über ein unbrauchbar gewor­denes Handy (Brick) beschwert haben.

Jour­nalist Max Wein­bach bestä­tigte die Misere anhand seines nicht mehr voll­ständig star­tenden OnePlus 9 Pro. Ferner warnt er auch vor der Android-12-Beta des Xiaomi Mi 11. Dieses Handy sei bei ihm eben­falls nach dem Aufspielen der Vorab­ver­sion unbrauchbar geworden.

Hinweise auf neue Google-Smart­phones

Leider stellte Google während der I/O 2021 bislang keinerlei Hard­ware vor. So tappen wir auch hinsicht­lich der neuen Pixel-Mobil­geräte noch im Dunkeln. Ein wenig Aufschluss gibt es jetzt durch die Beta von Android 12. So entdeckte xda-deve­lopers-Redak­teur Mishaal Rahman eine Unter­stüt­zung von In-Display-Finger­abdruck­sen­soren. Er geht davon aus, dass das Pixel 6 deshalb über dieses Feature verfügt.

Des Weiteren sind Details zu kommenden Pixel-Modellen in Android 12 versteckt. Es werden ein Pixel 5a 5G, zwei Vari­anten des Pixel 6 und ein Pixel Foldable erwähnt. Es ist jedoch nicht sicher, dass das falt­bare Smart­phone noch in diesem Jahr erscheint.

Was Android 12 zu bieten hat, lesen Sie in einer weiteren News. Samsung und Google arbeiten nun zusammen am neuen Wear OS.