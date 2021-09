Android 12 Beta 5: Feinschliff für den finalen Release

Android 12 steht schon in den Start­löchern, Google gibt die fünfte Beta­ver­sion des mobilen Betriebs­sys­tems heraus. Pixel-Nutzer profi­tieren zuerst.

Die Erpro­bungs­phase von Android 12 neigt sich mit der kürz­lich heraus­gege­benen Beta 5 dem Ende zu. Bei dieser Fassung handelt es sich um den Veröf­fent­lichungs­kan­didaten. Es besteht also die Chance, dass das Betriebs­system nahezu unver­ändert im Vergleich zur jüngsten Vorab­ver­sion erscheint. Google merzte seit der Beta 4 / Beta 4.1 noch Fehler aus und führte Opti­mie­rungen durch. Zahl­reiche Neue­rungen, etwa das Design Mate­rial You und das Privat­sphären-Dash­board, sind enthalten. Die Beta 5 ist für Pixel-Handys und bei diversen Herstel­lern erhält­lich.

Android 12: Veröf­fent­lichungs­kan­didat ist da

Android 12 Beta 5 ist da

Google / Montage Andre Reinhardt Die zwölfte Haupt­ver­sion von Googles mobilem Betriebs­system klap­perte bereits mehrere Halte­stellen bei Entwick­lern und Anwen­dern ab. Vom 18. Februar bis zum 21. April wurde die Entwick­ler­vor­schau voran­getrieben, seit dem 18. Mai sind die Endkunden am Zug. Diese erhielten am 13. August die vierte Beta­ver­sion von Android 12 und jetzt können sie die Beta 5 beziehen. Nach der Platt­form­sta­bilität folgte nun der letzte Fein­schliff. Sofern die Nutzer keine groben Schnitzer mehr an Google melden, dürfte das finale Betriebs­system bald starten.

Das Android-Team macht in seinem Blog auf diesen Meilen­stein aufmerksam. Wie gewohnt sind zuerst die Google-eigenen Pixel-Smart­phones am Zug. Android 12 Beta 5 lässt sich auf allen Modellen ab dem Pixel 3 (inklu­sive dem neuen Pixel 5a) instal­lieren. Des Weiteren hat unter anderem Sharp die fünfte Beta­ver­sion bereits im Programm. Falls Ihr Smart­phone-Hersteller als Google-Partner auf dieser Webseite gelistet wird, könnte die neueste Android-Soft­ware zur Verfü­gung stehen. Unter anderem zählen Xiaomi, OnePlus, Oppo und Asus zu den Unter­stüt­zern.

Wann kommt das fertige Android 12?

Der Zeit­leiste nach zu urteilen, gibt Google den Start­schuss für die finale Ausgabe von Android 12 im Oktober. Mit etwas Glück könnte es also schon in etwa drei Wochen so weit sein. Zumin­dest für Anwender mit einem Pixel-Smart­phone. Da die Hersteller noch ihre Benut­zer­ober­flä­chen und Anwen­dungen anpassen müssen, wird es dort etwas länger dauern. Google ruft Entwick­ler­stu­dios im Blog­bei­trag nochmal dazu auf, ihre Apps erneut mit der Beta 5 zu testen.

