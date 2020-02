Android 11: Neues Mobile-OS zeigt sich in Hands-on-Video

Google über­raschte mit einer beson­ders zügigen Veröf­fent­lichung einer Vorschau­version von Android 11. Wie das kommende Betriebs­system in Bewegt­bildern aussieht, zeigt ein erstes Hands-on-Video. Bei der Ober­fläche gibt es bei einer solch frühen Fassung kaum Ände­rungen, die Neuheiten sind eher funk­tioneller Natur. So halten die eigent­lich schon für Android 10 verspro­chenen „Bubbles“, also über dem Bild­schirm schwe­bende Nach­richten-Icons von Messen­gern, Einzug. Außerdem lassen sich eine neue Sektion für Konver­sationen in der Benach­rich­tigungs­zeile und verbes­serte App-Berech­tigungen im Video begut­achten.

Android 11 in YouTube-Clip vorge­stellt



Android 11 wird in einem Video vorgestellt Android 11 wird in einem Video vorgestellt



Rechts im Bildschirm: Benachrichtigungs-Blase "Bubble" Rechts im Bildschirm: Benachrichtigungs-Blase "Bubble"



Der neue Bereich "Konversationen" Der neue Bereich "Konversationen"

Weitere Neue­rungen bei Android 11

Google stellt für Besitzer der Smart­phones Pixel 2 (XL), Pixel 3 (XL), Pixel 4 (XL) und Pixel 3a (XL) eine Vorschau­version von Android 11 zur Verfü­gung. Neugie­rige sollten sich das Aufspielen der Soft­ware aber genau über­legen, da die Instal­lation das voll­stän­dige Löschen des internen Spei­chers voraus­setzt. Alle persön­lichen Daten gehen also verloren. Chaim Garten­berg, Redak­teur bei TheVerge, hatte aller­dings noch ein nicht benö­tigtes Pixel-Telefon herum­liegen und instal­lierte darauf die elfte Itera­tion von Googles mobilem Betriebs­system. Seine Impres­sionen hielt der Jour­nalist anschlie­ßend in einem kurzen Artikel und einem umfas­senden Video fest.Eigent­lich schon für Android 10 geplante Features wie die „Bubbles“ halten in Android 11 Einzug. Diese Funk­tion zeigt ähnlich Apps wie dem Face­book Messenger eine kleine Blase über dem aktu­ellen Display­inhalt an, mit welcher man schnell auf eine Nach­richt reagieren kann. Prak­tisch: die neue Sektion „Konver­sationen“ stellt Mittei­lungen von Messen­gern promi­nent in der Benach­rich­tigungs­zeile dar.



Videos des Handybildschirms lassen sich mit Android 11 aufnehmen Videos des Handybildschirms lassen sich mit Android 11 aufnehmen



Android 11 wartet mit optimierter Verwaltung der Berechtigungen auf Android 11 wartet mit optimierter Verwaltung der Berechtigungen auf

Auch das Aufnehmen des Gesche­hens auf dem Handy­bild­schirm wird dem User gestattet. Neben dem Kreieren von Stand­bildern (Screen­shots) sind also Video­clips des Handy­bild­schirms möglich. Diese Funk­tion war ursprüng­lich schon für die zehnte Android-Haupt­version geplant. Die Option, Apps im oberen Bereich des „Teilen-Menüs“ anzu­heften, feiert ein Come­back. Sie schaffte es damals nicht aus der Android-10-Beta in die finale Ausgabe. Im YouTube-Clip lässt sich außerdem eine erwei­terte Verwal­tung von App-Berech­tigungen erkennen.So fragt das Smart­phone den User, ob eine Anwen­dung nie, immer oder temporär Zugriff auf einen bestimmten System­bereich oder eine bestimmte Hard­ware haben darf. Musik-Fans dürften sich über die neue Bewe­gungs­geste für den Musik­player zum Pausieren und Fort­setzen der Wieder­gabe und den opti­mierten Flug­modus freuen. Der Flug­modus unter­bricht die Verbin­dung zu Blue­tooth-Kopf­hörern nicht mehr.Eine Zeit­planung für den Dark Mode hält Android 11 eben­falls parat. Google beteuert zudem eine bessere 5G-Verbin­dung und erwei­terten Fold­able-Support das neue OS.