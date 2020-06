Android 11: Externe Apps installieren wird schwieriger

Apps aus Drittanbieter-Quellen sollen in Android 11 schwerer zu installieren sein

Bild: Google Apps aus unbe­kannten Quellen instal­lieren ist so eine Sache für sich, weil grund­sätz­lich ein Risiko besteht, Programme außer­halb des Google Play Stores auf das Smart­phone zu holen. Dennoch kann dies unter Android problemlos erlaubt werden und macht im Falle von Android 11 aus Entwick­ler­sicht sicher­lich Sinn, weil sich die kommende Version des mobilen Betriebs­sys­tems noch in der Erpro­bungs­phase befindet.

Wie das Online-Portal AndroidPolice berichtet, soll sich der Vorgang, Apps aus unbe­kannten dritten Quellen zu instal­lieren, unter Android 11 kompli­zierter gestalten. Entwickler sollen sich über den Umstand schon beschwert haben.

Android 11: Apps aus unbe­kannten Quellen instal­lieren

Bild: Google Möchte man auf einem Smart­phone, auf dem Android 10 instal­liert, Apps von Quellen außer­halb des veri­fi­zierten App Stores von Google aufspielen, geschieht das zwar auf eigenes Risiko, ist aber problemlos möglich. Der Vorgang lässt sich in der Regel leicht reali­sieren. Man kann dem gewünschten Browser, beispiels­weise Google Chrome, im zur App zuge­hö­rigen Menü die Berech­ti­gung "Unbe­kannte Apps instal­lieren"/"Aus dieser Quelle zulassen" direkt erlauben oder die Berech­ti­gung wird im Zuge der Instal­la­tion der unbe­kannten App erteilt.

Wie AndroidPolice berichtet, wird dieser Vorgang unter Android 11 erschwert. Es ist nämlich nicht mehr so, dass die Berech­ti­gung während des Instal­la­ti­ons­vor­gangs ange­for­dert wird und anschlie­ßend die App geladen werden kann, sondern dass zwar noch der Instal­la­ti­ons­dialog vorhanden, die App nach Erteilen der Berech­ti­gung aber nicht mehr sichtbar ist.

Die App, die das Android Package instal­lieren möchte, muss unter Android 11 neu gestartet werden. Der Grund dafür soll in den Spei­cher­be­rech­ti­gungen liegen, die die App erst nach dem Neustart erhält und nicht wie bei Android 10 in einem naht­losen Über­gang während der Instal­la­tion bezie­hungs­weise der Ertei­lung der Berech­ti­gung erfolgt. Die Apps erhalten ihre Berech­ti­gung, auf den Spei­cher zuzu­greifen, also erst nach einem Reboot.

Eigent­lich sollte diese Woche das Android-11-Beta-Launch-Event virtuell statt­finden. Das wurde jedoch kurzer­hand abge­sagt.