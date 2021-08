Test: Hindernisreicher Rückweg von Vodafone zur Telekom

Wenn ein Telefon-Kunde von einem Fremd­anbieter zur Telekom (zurück) wech­selt, wird er von einem Welcome-Manager der Telekom "empfangen". Das ist eine nament­liche bekannte Person, die per SMS, per Telefon (unter der kosten­losen Vorwahl 0800) und per E-Mail direkt ansprech- und erreichbar ist. Wie funk­tio­niert das in der Praxis?

Wir haben einmal solch einen Wechsel begleitet. Hängt unbeachtet in vielen Kellern. Die Anschlussdose (APL) der "Post" oder der "DBP Telekom".

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Als Tele­fon­gespräche noch gestöp­selt wurden

Katrin Rohr­mann (Name geän­dert) ist längst in Rente. Gear­beitet hat sie früher bei der Deut­schen Bundes­post im Fern­mel­dedienst. Sie vermit­telte in einer süddeut­schen Groß­stadt die letzten hand­ver­mit­telten Orts­gespräche, als "Frollein vom Amt". Dort lernte sie ihren Ehemann kennen, der eben­falls bei der "Post" später in leitender Funk­tion tätig war.

Natür­lich gab es im neuge­bauten Reihen­häus­chen am Stadt­rand früh ein Telefon. Der Post­beamte hatte eine Durch­wahl-Rufnummer, die direkt an der Dienst-Telefon-Anlage der "Haupt­post" ange­schlossen war. Damals betreute die "Post" noch Briefe, Omni­busse und das Telefon. Das war noch eine "Firma", und die Telefon-Gespräche waren für leitende Mitar­beiter gratis.

Verdienter Ruhe­stand - der Haus­tür­ver­käufer

Als Herr Rohr­mann in Rente ging, bekam er eine neue "normale" Rufnummer geschaltet: Mit dem kosten­losen Tele­fonieren war es nun vorbei. Also war Sparen ange­sagt, denn Beamten sagt man ja eine gewisse Spar­sam­keit nach.

Da klin­gelte eines Tages ein Haus­tür­ver­käufer und es entspann sich in etwa folgender Dialog: "Haben Sie Telefon?" "Ja klar." "Was zahlen Sie dafür? Bei mir bekommen Sie es viel viel güns­tiger!"

Wer wollte da nicht zuschlagen? Herr Rohr­mann unter­schrieb und bekam bald ein Paket gebracht. Darin ein kleiner Router von ZTE nebst SIM-Karte von Voda­fone.

Herr Rohr­mann als gelernter Fern­melder schloss das kleine Käst­chen neugierig an. Fortan endete seine Fest­netz-Rufnummer auf einem Voda­fone-zu-Hause Anschluss, der im "D2"-Mobil­funk­netz ange­sie­delt war. Der Router hatte eine TAE-Anschluss­buchse, wo das gute alte Telefon ange­schlossen wurde. Für den Kunden änderte sich also scheinbar wenig.

Voda­fone zu Hause: Abge­hend ohne Rufnummer

Nicht ganz: Bei abge­henden Anrufen über­trägt "Voda­fone-zu-Hause" keine Rufnummer. Der Grund: Abge­hend gäbe es nur eine Voda­fone-Mobil­funk­ruf­nummer, die oft im Rufnum­mern­bereich 0173-2xxxxxxx liegt. Da diese Mobil­ruf­nummer aber bei den ange­rufenen Teil­neh­mern eher verwirren würde, wird sie ab Werk unter­drückt. Man kann sie nur sichtbar machen, wenn ein infor­mierte Kunde mit *31# vor der anzu­rufenden Rufnummer raus­tele­foniert.

Doch wer tut das schon? Ankom­mend ist man unter seiner gewohnten Fest­netz­ruf­nummer und unter dieser geheim­nis­vollen Mobil­funk­nummer erreichbar. Die Fest­netz­nummer auch abge­hend zu signa­lisieren, erschien den Kosten­rech­nern bei Voda­fone wohl tech­nisch und kosten­mäßig zu aufwendig.

Leitungs­qua­lität? Na ja.

Familie Rohr­mann nutzte das "neue" Telefon eifrig und wunderte sich immer wieder einmal über abge­bro­chene oder schlechte Verbin­dungen oder Stör­geräu­sche in der Leitung. Die traten nicht immer, aber doch relativ häufig auf. Da wurde im Fami­lien- und Bekann­ten­kreis über das neue Telefon oder den neuen Anbieter geschimpft, doch die Moti­vation zum erneuten Wech­seln unter­blieb, weil es ja so schön günstig sei.

Auch eine Preis­erhö­hung um wenige Euro im Monat fiel im Laufe der Zeit nicht weiter auf. "Es läuft doch."

Die Zeit vergeht: Der Router ist defekt

Die ZTE-Box von unten. Links kommt die SIM-Karte (MiniFormat 2FF) hinein.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Jahre gingen ins Land: Herr Rohr­mann war verstorben, seine Witwe tele­fonierte weiter, denn ihre Familie und ihr Freun­des­kreis sind groß, und es gab viel zu bespre­chen. Doch eines Tages gab die kleine Router-Box ihren Geist auf, die Betriebs-LED wollte nicht mehr leuchten, und irgendwie klappte das Tele­fonieren auch nicht mehr richtig.

Und damit nimmt die Geschichte auf Seite 2 Fahrt auf.