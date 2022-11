Beliebteste Marken 2022: Samsung vor Google und YouTube

Das Markt­for­schungs­institut YouGov hat die welt­weit belieb­testen Marken 2022 erör­tert. Die Erhe­bung basiert auf den Ergeb­nissen des haus­eigenen Bran­chen­index. Jener berück­sich­tigt unter andrem Eindrücke, Qualität, Wert und Zufrie­den­heit von Diensten und Konzernen. Aus der daraus ermit­telten Punkt­zahl haben die Analysten schließ­lich eine Top Ten kreiert. Mit 127 Punkten ist Hersteller Samsung laut dieser Erhe­bung die mit Abstand belieb­teste Marke 2022. Danach folgen Google und YouTube. Manche Firmen und Services, die viele wohl in der Liste erwartet hätten, fehlen. Beispiels­weise Apple und TikTok.

Belieb­teste Marken 2022: Unter­hal­tung ist Trumpf

Die Top Ten Marken 2022

YouGov YouGov hat die popu­lärsten Unter­nehmen und Services des Jahres gekürt. Dabei wurden Daten zwischen dem 28. September 2021 und dem 27. September 2022 berück­sich­tigt. Als Basis dient der YouGov BrandIndex. Diese Nach­ver­fol­gung verwendet metri­sche Infor­mationen wie Eindrücke, Qualität, Wert, Zufrie­den­heit, Empfeh­lungen und Ruf, um daraus einen allge­meinen Gesund­heits­zustand der Marken zu errechnen. Dieses Ergebnis wird schließ­lich in eine Punkt­zahl umge­wan­delt. So sollen die Ergeb­nisse die Reso­nanz der Konsu­menten wider­spie­geln.

Auffällig an der Top Ten ist, dass größ­ten­teils Unter­nehmen und Services aus der Unter­hal­tungs­branche vertreten sind. Elek­tronik­kon­zern Samsung rangiert mit 127 Punkten an der Spitze. Auf Platz zwei hat es Such­maschi­nen­riese und Android-Anbieter Google (106 Punkte) geschafft. Posi­tion drei hat YouTube mit 85 Punkten inne. Video-Strea­ming-Platt­form Netflix (59 Punkte) konnte immerhin noch Rang vier errei­chen. Shopee, der größte Online­händler in Südost­asien, landet mit 51 Punkten auf Platz fünf. Messenger WhatsApp liegt knapp dahinter auf Posi­tion sechs (50 Punkte).

Auch deut­sche Unter­nehmen sind in der Rang­liste

Die Rangliste im Detail

YouGov Posi­tion sieben geht an Japan, Toyota konnte 41 Punkte erzielen. Zahn­pasta-Mogul Colgate sichert sich Rang acht (34 Punkte). Dieselbe Punkt­zahl bekam auch der Stutt­garter Auto­mobil-Konzern Mercedes-Benz beschei­nigt. Wenn es um den lokalen Einzel­handel geht, schneidet Lidl in der YouGov-Statistik am besten ab. Der eben­falls in Baden-Würt­tem­berg ansäs­sige Discounter belegt mit 33 Punkten Platz zehn. Konkur­rent Aldi hat es nicht in die Top Ten geschafft.

