Ende der analogen TV-Übertragung im Kabel bis 2019?

Dem Anga-Verband zufolge ist das Ende der analogen TV-Übertragung im Kabel in Sicht. Zudem wird eine gesetzliche Regelung zur Flankierung der TV-Abschaltung und die Kommunikation mit den Kunden gefordert.

Das Ende der analogen TV-Übertragung im Kabel ist dem ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. zufolge in Sicht. Demnach würde eine Prognose zur Markt­entwicklung bestätigen, dass die Voraussetzungen für den Ausstieg bis Ende 2018 geschaffen sind. Thomas Braun, Präsident der ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V., sagt: "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Kunden, die digitale Angebote nutzen, auch dieses Jahr stabil weiter steigt."

Kommunikation mit Kunden wichtig

Thomas Braun (Anga) fordert Kommunikation mit den Kunden Zudem betont Braun: "Bis Ende 2019 dürften die meisten Netzbetreiber die analoge TV-Verbreitung eingestellt haben; Unitymedia beginnt bereits diese Woche mit der Abschaltung. Um Rechtssicherheit für Netzbetreiber und Kunden zu schaffen, sollte der marktgetriebene Umstieg von einer gesetzlichen Regelung flankiert werden, die den spätesten Ausstiegstermin festlegt." Im gleichen Atemzug betont die Anga, dass eine einheitliche Kommunikation gegenüber den Kunden und Partnern notwendig sei. "Die ANGA begrüßt, dass die Landesmedienanstalten diesen Kommunikations­prozess begleiten und engagiert sich im Rahmen des Runden Tischs 'Kabel Analog-Digital-Umstieg' der Landesmedienanstalten", so Braun.

Unitymedia schaltet ab dem 1. Juni nach und nach seine analogen TV-Sender ab. Mit dem neuen digitalen TV-Angebot erhalten die Kunden in Bezug auf den Umfang und die Qualität von Bild sowie Ton eine Verbesserung. Durch die Abschaltung der analogen Übertragung werden auch zusätzliche Kapazitäten geschaffen, wodurch die Möglichkeit besteht, ein größeres "Angebot an linearen und nicht-linearen Fernseh- sowie Internet­diensten mit Bandbreiten im Gigabit-Bereich" zur verwirklichen.

Erst kürzlich hatten wir darüber berichtet, dass durch die Analog-TV-Abschaltung auch schwarze Bildschirme in Hotels zu erwarten sind.

Morgen startet die Branchenmesse Anga Com in Köln. Die Redaktion von teltarif.de ist für Sie vor Ort und wird über alle Neuigkeiten berichten. Lesen Sie schon jetzt, welche Themen uns auf der Anga Com erwarten.