Amazon erhöht Sicherheit seiner Kunden-Konten

Amazon.de führt 2-Wege-Authentifizierung ein Shoppen über das Internet ist beliebt. Doch nicht selten werden die Zugänge zu den Konten mit einfachen Passwörtern abgesichert, die weniger Schutz bieten als man vielleicht vermutet. Amazon bietet nun auch in Deutschland eine Möglichkeit an, das Nutzerkonto besser vor dem Zugriff durch Unberechtigte zu schützen. Denn ab sofort können deutsche Nutzer in ihren Konto-Einstellungen die sogenannte Zwei-Faktor-Authenti­fi­zierung aktivieren, die bisher offiziell nur in den USA zur Verfügung stand (via Golem).

Bei der Zwei-Faktor-Authenti­fi­zierung sind - wie der Name es bereits besagt - zwei Schritte für die Anmeldung am Nutzerkonto notwendig. Schritt Eins ist die Eingabe des Benutzernamen und Passwortes. In Schritt Zwei sendet Amazon dem Kunden einen Code an sein Mobiltelefon. Dieser Code muss in einem weiteren Eingabefeld eingetragen werden. Erst dann erfolgt die Anmeldung am Nutzerkonto. Durch den zweiten Schritt wird gewährleistet, dass sich keine Unbefugten am Konto anmelden können, selbst dann nicht, wenn sie die Nutzerdaten samt Passwort abgreifen konnten.



Einrichtung der Zwei-Faktor-Authenti­fizierung

Um sich für die Zwei-Faktor-Authenti­fi­zierung zu registrieren, müssen sich Kunden bei Amazon anmelden. Anschließend finden sie unter Mein Konto -> Anmelde- und Sicherheits­einstellungen -> Erweiterte Sicherheits­einstellungen die Zwei-Schritt-Verifi­zierung. Für die Einrichtung muss die Handy-Nummer des Nutzers angegeben werden. Wichtig: Das Handy sollte immer verfügbar sein, wenn Nutzer sich bei ihrem Amazon-Konto anmelden. An die angegebene Handy-Nummer sendet Amazon per SMS einen Code, mit dem die Anmeldung an der Zwei-Faktor-Authenti­fi­zierung verifiziert wird.

Anstatt sich bei jeder Anmeldung einen Code als Textnachricht zusenden zu lassen, können sich Amazon-Kunden alternativ eine Authenti­fi­zierungs-App auf ihrem Mobiltelefon installieren, mit dem ein individu­eller Code für jede Anmeldung am Nutzerkonto erstellt werden kann. Dieser Code wird bei der Anmeldung auf die gleiche Weise wie Codes aus Textnachrichten in das dafür vorgesehene Feld eingetragen. Für welche Authenti­fi­zierungs-App Nutzer sich entscheiden, ist ihnen überlassen. Amazon empfiehlt Anwendungen wie Google Authenticator oder Microsoft Authenticator.

Zur Sicherheit fordert Amazon Nutzer auf, eine alternative Anmelde-Methode zu wählen, sollte die bevorzugte nicht funktionieren. Wie die sichere Anmelde-Methode im Detail aussieht, können Sie sich in unserer Bilderstrecke ansehen.