Amazon: "Alexa" soll künftig mit Werbespots antworten

Bei Anfragen an Alexa könnte bald nicht mehr der Sprach­assis­tent antworten, sondern ein Unter­nehmen mit einem Werbe­spot. Amazon will diese neue Funk­tion namens "Custo­mers ask Alexa" ab Oktober einführen.

In der vergan­genen Woche sorgte die Ankün­digung von YouTube für Aufruhr, künftig bis zu zehn Werbe­spots vor einem Video zu plat­zieren. Jetzt könnte es einen neuen Aufreger geben, denn wie das Magazin "Compu­ter­bild" berichtet, plant Amazon ab Oktober bei Anfragen an die Sprach­assis­tentin Alexa, Werbe­spots statt der gewohnten Antworten, auszu­strahlen.

Amazon verleihe hierbei Alexa eine neue Funk­tion. Schon ab Oktober 2022 füge der Konzern seiner Verkäu­fer­platt­form Seller Central die Funk­tion "Custo­mers ask Alexa" ("Kunden fragen Alexa") für ausge­wählte Unter­nehmen und Marken hinzu. Die neue Funk­tion ermög­liche es Produkt­anbie­tern, Antworten für Alexa-Fragen einzu­rei­chen.

Werbe­kunden statt Alexa beant­worten Fragen

Antworten bald Werbeunternehmen auf Fragen an Alexa?

Foto: Amazon Stellt ein Nutzer Alexa beispiels­weise die Frage, wie man am besten Ölfle­cken aus Klei­dung entfernt, beant­wortet Alexa diese momentan noch mit allge­meinen Antworten aus dem Web. Mit "Custo­mers Ask Alexa" habe dagegen ein Wasch­mit­tel­her­steller die Möglich­keit, die Frage in seinem Sinne zu beant­worten und den User direkt zur Amazon-Seite seines Produkts weiter­zuleiten, heißt es. Frei­lich ist frag­lich, wie neutral solche Antworten dann noch sind.

Beru­higend für deut­sche Alexa-Fans: Vorerst sei die Funk­tion laut Compu­ter­bild nur für den US-Markt vorge­sehen. Nach einer Phase, in der ausge­wählte Produkt­anbieter ab Oktober 2022 die Option erhalten, "Custo­mers Ask Alexa" zu nutzen, könnten ab 2023 dann alle Hersteller auf die neue Funk­tion zugreifen. Ende 2022 schalte der Konzern die Werbe­ant­worten für die Amazon-Such­leiste frei, Mitte 2023 folgten die Echo-Geräte, hieß es. Ob und wann Amazon das Feature auch in Deutsch­land einführen werde, sei bisher noch nicht bekannt.

