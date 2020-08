Amazon-Kreditkarten-App im Test

Amazon legt seit einiger Zeit eine Visa-Karte in Zusam­men­ar­beit mit der Landes­bank Berlin (LBB) auf. Wir haben uns die neue App und ihre Funk­tionen in einem Test genauer ange­schaut.

Die Amazon Visa-Karte kann nun besser mobil verwaltet werden

Bild: Amazon Man kann die Amazon-Kredit­karte beim Checkout bei einem Einkauf beim Online­ver­sand-Riesen Amazon eigent­lich nicht über­sehen. Der US-Shop­pin­griese rührt für seine Visa-Karte in Koope­ra­tion mit der Landes­bank Berlin (LBB) kräftig die Werbe­trommel. Wer kein Prime-Mitglied ist und eher selten bei Amazon einkauft, dürfte am Markt bessere Ange­bote für eine Kredit­karte finden. Umge­kehrt kann sich die Kredit­karte für Amazon-Fans durchaus lohnen. So entfällt bei einem Prime-Abo nicht nur die Jahres­ge­bühr für die Kredit­karte, auch erhalten Kunden im Rahmen eines Bonus­pro­gramms drei Amazon-Punkte je einen Euro Umsatz. Diese Punkte können dann wiederum bei einem späteren Einkauf bei Amazon einge­löst werden. Mitt­ler­weile hat sich das Amazon-Bonus­pro­gramm zu einem wich­tigen Mitbe­werber anderer Bonus­pro­gramme wie "Payback" entwi­ckelt. Eine neue App soll nun auch die Verwal­tung der Kredit­karte am Smart­phone verein­fa­chen.

Sicher­heits­funk­tionen

Bild: Amazon Vor allem die Kredit­karten-Verwal­tung ist in der App nun komfor­ta­bler gere­gelt. Neben der Option, die Kredit­karte selbst dauer­haft bzw. temporär zu sperren, können Kunden indi­vi­du­elle Sicher­heits­li­mits fest­legen. Sperren und Frei­gaben sind beispiels­weise für den Einsatz im Internet, vor Ort oder in den geogra­fi­schen Regionen welt­weit, in Europa oder Deutsch­land möglich. Zwar fehlt eine Sperre/Frei­gabe für die Nutzung der Karte am Geld­au­to­maten, hiervon würden wir aber ohnehin eher abraten. Denn kostenlos sind bei der Amazon Visa nur Verfü­gungen aus dem Guthaben, andern­falls werden im Inland happige 7,50 Euro bzw. drei Prozent des getä­tigten Umsatzes berechnet. Darüber hinaus fällt außer­halb der Euro­zone eine Auslands­ein­satz­ge­bühr von 1,75 Prozent an.

Unab­hängig davon ist die tempo­räre Karten­sperre per Smart­phone ohne Anruf bei der Hotline sehr prak­tisch, auch wenn man die Hotline 24 Stunden am Tag errei­chen kann.

Zahlungs­ein­stel­lungen

Leider werden heute viele Kredit­karten stan­dard­mäßig auf Teil­zah­lungs­funk­tion einge­stellt. Eine böse Falle, denn wenn beispiels­weise jeden Monat nur zehn Prozent des Umsatzes einge­zogen werden, fallen teils hohe Soll­zinsen an. Immerhin kann man diese Option nun in der Amazon Visa-App abwählen und auf Voll­zah­lung (100 Prozent des Rech­nungs­be­trags) umstellen. Weiterhin ist die Bean­tra­gung einer Erhö­hung des Karten­li­mits sowie die Funk­tion "Euro Abruf" möglich. Über diese können Kunden Bargeld aus dem Verfü­gungs­rahmen auf ihr hinter­legtes Giro­konto über­weisen.

Ein letzter Punkt in der App ist der soge­nannte "Zahlungs­schutz". Dabei handelt es sich im Grunde um Versi­che­rungs­leis­tungen bei unver­schul­deter Arbeits­lo­sig­keit, vorüber­ge­hender Arbeits­un­fä­hig­keit oder im Todes­fall, welche mit monat­lich 0,87 Prozent des durch­schnitt­li­chen Rech­nungs­be­trags berechnet wird. Wir würden aller­dings auch hier dazu raten, diese Leis­tungen in der App abzu­wählen. Die Versi­che­rungs­leis­tungen liegen oftmals in keinem Verhältnis zu ihrem Nutzen bzw. dem getä­tigten Umsatz.

Fazit: Nütz­liche App

Ganz allge­mein lässt sich zusam­men­fassen, dass die App durchaus prak­ti­sche Funk­tionen bietet. Dennoch sind diese bei anderen Anbie­tern teils schon seit längerer Zeit selbst­ver­ständ­lich. Probleme hatten wir unter anderem bei der Akti­vie­rung der Benach­rich­ti­gungs­ser­vices und der Smart-PIN, welche man bei der Erst­ein­rich­tung benö­tigt. Hier kamen teils die benö­tigen SMS nicht an. Ob es sich dabei um ein tempo­räres Problem mit dem Dienst­leister der LBB handelt, war auf den ersten Blick nicht eindeutig zu erkennen. Zudem erhielten wir bei der Einstel­lung von Push-Benach­rich­ti­gungen eine Fehler­mel­dung.

Insge­samt sind die Funk­tionen zur mobilen Nutzung der Amazon Visa jedoch sehr nütz­lich und werten die Karte noch einmal deut­lich auf. Ohne Prime-Mitglied­schaft sollte man sich dennoch nach einer anderen Karte umschauen.