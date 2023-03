Amazon: Virtuelle Schuh-Anprobe im Check

Amazon ermög­licht auf dem iPhone das digi­tale Begut­achten von Schuhen am eigenen Körper. Das "Virtu­elle Anprobe" getaufte Feature erlaubt es, die Fußbe­klei­dung hautnah auszu­pro­bieren. Auf dem Handy-Display zeigen sich die neuen Treter drei­dimen­sional an den Füßen. Dabei lassen sich alle verfüg­baren Farben auswählen. Eine span­nende Erwei­terung, vor allem wenn man bedenkt, wie teuer gute Sneaker oftmals sind.

Wir haben die Funk­tion auspro­biert und verraten Ihnen, ob Sie sich den Gang ins nächste Schuh­geschäft sparen können.

Schuhan­probe auf dem Apple iPhone

Digitaler Schuh-Test bei Amazon

Bild: Andre Reinhardt Mitte August 2022 star­tete Amazon seinen Service "Virtual Try-On". Hierbei handelt es sich um eine digi­tale Ankleide. Zu Beginn war das Feature ledig­lich für eine Auswahl an Sonnen­brillen verfügbar. Inzwi­schen kommen auch Schuh-Lieb­haber zum Zug. Egal ob Snea­kers, Turn­schuhe oder Crocs, eine Viel­zahl an Fußbe­klei­dung lässt sich virtuell auspro­bieren. Für diesen Dienst wird die erwei­terte Realität (Augmented Reality, AR) genutzt. Der Kamera-Sucher zeigt die tatsäch­liche Umge­bung an und der Online­shop über­lagert die Füße des Anwen­ders mit dem 3D-Modell des gewünschten Schuhs.

Wir wollten wissen, wie gut diese Funk­tion ist und haben sie auf einem iPhone 11 auspro­biert. Zuvor muss die Amazon-App aus dem Apple App Store instal­liert werden. Öffnet man diesen Link, wird man direkt zu virtuell anpro­bier­baren Arti­keln weiter­geleitet. Eine Berüh­rung der Schalt­fläche "Virtu­elle Anprobe" führt zum gewünschten Feature. Zu Anfang weist eine Grafik darauf hin, wie man die Kamera ausrichten muss. Ist der Bild­aus­schnitt korrekt, müssten die digi­talen Schuhe über den eigenen Füßen einge­blendet werden. In der unteren Leiste lässt sich die Farbe auswählen. Schuh­größe und Pass­form berück­sich­tigt die Erwei­terung aller­dings nicht.

Erstaun­lich akku­rate Umset­zung der Schuhan­probe

So sieht die "Virtuelle Anprobe" aus

Bild: Andre Reinhardt Wir haben diverse Schuhe in unter­schied­lichen Farben aus verschie­denen Blick­win­keln auspro­biert. Von unten am Körper herab wurden die Produkte authen­tisch "ange­zogen". Selbst leichte Bewe­gungen der Füße waren kein Problem. Beson­ders beein­dru­ckend mutete die Funk­tion bei nah am Fuß gehal­tenem iPhone an. Diese Perspek­tive bildete die "Virtu­elle Anprobe" eben­falls akkurat ab. So wirken die Schuhe nicht wie ein Fremd­körper. Der Detail­reichtum bei dieser Augmented-Reality-Anwen­dung ist ange­nehm hoch. Struk­turen und Muster lassen sich gut erkennen.

Gele­gent­lich erkannte man unsere Socken, das kann aber auch an einer falschen Ausrich­tung von uns gelegen haben. Die flotte Reak­tion der Anprobe und des Farben­wech­sels ist löblich. Wenn man ganz genau weiß, dass einem eine bestimmte Größe eines Herstel­lers defi­nitiv passt, könnte das Feature einen Ausflug in den Schuh­laden ersetzen. Bedingt durch die dortige Fach­bera­tung und das dennoch wich­tige Einlaufen ist die Anprobe vor Ort aber auch weiterhin die ideale Heran­gehens­weise. Bislang gibt es die Funk­tion nur für iPhones. Eine Umset­zung für Android befindet sich derzeit in Arbeit.

Amazon will sich demnächst auch als Anbieter von Satel­liten-Internet versu­chen.