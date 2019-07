Amazon: Kunden sollen vor Fälschungen geschützt werden

Mit eigenen Seri­ennum­mern für Marken­produkte will Amazon sicher­stellen, dass auf der Platt­form nur Origi­nale verkauft werden. In den USA ist das System bereits instal­liert.

Amazon Transparency kommt nach Deutschland Amazon hat im Vorfeld seines Einkaufs-Events Prime Day Produkt­fälschungen auch in Deutsch­land den Kampf ange­sagt. Der Authen­tifi­zierungs­service Trans­parency werde nun auch in Deutsch­land, Frank­reich, Italien, Spanien, Groß­britan­nien, Indien und Kanada einge­führt, teilte der Handels­konzern in Seattle mit.

Bei dem Programm stellt Amazon mit eigenen Seri­ennum­mern für Marken­produkte sicher, dass nur Origi­nale über die Platt­form verkauft werden. Damit soll verhin­dert werden, dass Händler Fälschungen an die Kunden senden. Amazon koope­riert damit direkt mit den Marken­inha­bern, nicht mit den Händ­lern.

Auslie­ferung von 250.000 gefälschten Produkten verhin­dert

In den USA wird das Programm Trans­parency schon von über 4.000 Marken genutzt. Dabei wurden mehr als 300 Millionen Seri­ennum­mern gene­riert. Amazon betonte, Plagiate seien sowohl online als auch offline ein Problem, das man nur durch Part­nerschaften lösen könne.

Amazon konnte nach eigenen Angaben mit Hilfe der Seri­ennum­mern bereits die Auslie­ferung von 250.000 gefälschten Produkten unter­binden.

48 Stunden Schnäpp­chen-Jagd

Dieses Jahr geht der Prime Day sogar über 48 Stunden und startet am kommenden Montag um Mitter­nacht. Dabei gibt es zahl­reiche Produkte wieder mit einem hohen Rabatt. Auch weitere Hersteller haben bereits ange­kündigt, ihre auf Amazon ange­botenen Produkte an den Akti­onstagen mit Rabatt zu verkaufen. In vielen Fällen sieht der Inter­essent den finalen Preis aber erst, wenn er am Montag oder Dienstag die entspre­chende Produkt­seite bei Amazon aufruft. Auf jeden Fall ist es wichtig, nicht blind zu bestellen, sondern die Augen offen zu halten und im Zweifel die Ange­bote zu verglei­chen. Denn nicht immer sind die Ange­bote echte Schnäpp­chen.

Was beim Prime Day bei Amazon zu erwarten ist, haben wir in einem eigenen Artikel für Sie zusam­menge­fasst. Über die besten Deals werden wir natür­lich auch ab Montag berichten.

