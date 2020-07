Amazon-Angebote: Handys von Huawei, Samsung & mehr

Wie wir bereits berich­teten, hat Amazon heute die Sommer-Ange­bote gestartet – und offe­riert gleich zu Beginn eine Viel­zahl an Smart­phone-Deals. Von Samsung über Xiaomi bis zu Huawei, Honor, Moto­rola und ZTE finden sich viele Mobil­ge­räte vergüns­tigt wieder. Manchen Produkten liegen zudem Premium-Kopf­hörer als zusätz­li­cher Kauf­an­reiz bei. Als Ange­bote des Tages präsen­tiert der Online­shop die Smart­phones Huawei P40 Lite 5G, Huawei P40 und Huawei P40 Pro. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen und verraten Ihnen, ob sich die Amazon-Offerten lohnen.

Amazon Sommer-Ange­bote: Huawei- und Honor-Handys

Huawei P40 Lite 5G mit gratis FreeBuds 3i

Huawei / Amazon

Das Huawei P40 Lite 5G inklu­sive den Kopf­hö­rern FreeBuds 3i und einen 5-Euro-Gutschein bietet die Shop­ping-Platt­form für 399 Euro an. Bei Conrad gibt es das Smart­phone zwar schon für knapp 389 Euro, aller­dings haben besagte Kopf­hörer alleine schon einen Wert von mindes­tens 89 Euro. Hinzu kommt noch der erwähnte Amazon-Einkaufs­gut­schein, den Sie in eine weitere Bestel­lung inves­tieren können. Dieses Angebot lohnt sich defi­nitiv.

Hingegen über­haupt nicht attraktiv ist der Deal des Huawei P40 samt FreeBuds 3 für 799 Euro. Jacob verlangt für das P40 ledig­lich 546 Euro. Auch mit den geschenkten FreeBuds 3 (Wert circa 107 Euro) ist dieses Amazon-Angebot mau. Das Honor 9A

Honor / Amazon Als Drittes im Bunde offe­riert der Online­shop das Huawei P40 Pro in Kombi­na­tion mit den zuvor genannten Kopf­hö­rern zu einem Preis von 999 Euro. Kein guter Deal, denn clever­tronic hat das Ober­klasse-Phablet schon für 749 Euro im Sorti­ment.

Wie sieht es bei den Amazon-Ange­boten der Huawei-Unter­marke Honor aus? Das Honor 9A wandert ohne Drein­gabe für 129,99 Euro über den virtu­ellen Laden­tisch. Somit spart man im Vergleich zu einem Kauf bei hihonor 20 Euro.

Amazon Sommer-Ange­bote: Samsung- und Xiaomi-Handys

Das Galaxy M31

Samsung / Amazon Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy M31. Dieses Einstei­ger­mo­dell kostet bei Amazon derzeit 229 Euro, der Hersteller selbst verlangt in seinem Shop 262 Euro. Während sich dieser Deal also lohnt, mutet jener des Xiaomi Mi Note 10 Lite eher unspek­ta­kulär an. Das Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi / Amazon Für 329,90 Euro können Sie das Mobil­gerät bei den Sommer-Ange­boten erstehen. Als Zugabe gibt es nicht näher defi­nierte, kabel­ge­bun­dene In-Ear-Kopf­hörer. Unter anderem real unter­bietet Amazon, dort kostet das Mi Note 10 Lite 296 Euro.

Amazon-Sommer-Ange­bote: Moto­rola- und ZTE-Handys

Das Moto G Power

Lenovo / Amazon Die Lenovo-Tochter Moto­rola Mobi­lity ist eben­falls bei der Rabatt­ak­tion vertreten. Mit dem Moto G Pro erhalten Sie eine güns­tige Alter­na­tive zu einem Samsung Galaxy Note. Das Stylus-Smart­phone schlägt bei Amazon mit 289,99 Euro zu Buche, ein Preis, der unter­halb konkur­rie­render Händler liegt. Aller­dings ist Alter­nate nur 51 Cent teurer. Wer lieber ein beson­ders ausdau­erndes Smart­phone möchte, greift zum Moto­rola Moto G8 Power mit 5000-mAh-Akku. Im Rahmen der Amazon-Sommer-Ange­bote werden 199,99 Euro fällig, Alter­nate und Computer Universe liegen 13 Euro darüber. Das ZTE Blade 10

ZTE / Amazon Am güns­tigsten kommen Sie bei ZTE davon. Das Blade 10 Vita kostet bei Amazon 102 Euro, das Blade 10 hingegen 119 Euro. In beiden Fällen sind Händler wie Expert teurer. Dort ist das Blade 10 Vita für 115 Euro und das Blade 10 für 142 Euro erhält­lich.

