Fire Tablets: Amazon kündigt mehrere Neuerungen an

Amazon hat mehrere Neuerungen für Fire-Tablets angekündigt. So gibt es das Show-Modus-Ladedock jetzt auch für das Vorgängermodell des Fire HD 8 und die aktuelle Generation des Fire HD 10. Beide Tablets gibt es ab sofort auch in der Farbe Blau.

Das Show-Modus-Ladedock gibt es jetzt auch für das Vorgängermodell des Fire HD 8. Für das Vorgängermodell des Fire HD 8 und die aktuelle Generation des Fire HD 10 ist das Show-Modus-Ladedock verfügbar. Kunden können aus zwei Versionen auswählen: Zum einen ist eine Version mit dem seit Oktober erhältlichen Fire HD 8 sowie mit dem Vorgängermodell aus 2017 kompatibel, zum anderen wurde eine weitere Version für die aktuelle Generation des Fire HD 10 entwickelt.

Für das Fire HD 8 kostet das Ladedock 39,99 Euro, für das Fire HD 10 zahlen Kunden 49,99 Euro. Neben dem Einzelkauf sind zwei Bundle-Versionen möglich. In Kombination mit dem aktuellen Fire HD 8 kostet das Tablet in der 16 GB-Version 119,98 Euro, in der 32 GB-Variante kostet das Bundle 139,98 Euro. Damit lassen sich zehn Euro gegenüber dem Einzelkauf von Ladedock und Tablet sparen. Die Ersparnis gilt auch für das Bundle aus Ladedock und Fire HD 10. Hier zahlen Kunden für die Variante mit 32 GB internem Speicher 189,98 Euro. Die 64-GB-Variante schlägt mit 229,98 Euro zu Buche.

Zur schwarzen Farbvariante des Fire HD 8 und Fire HD 10 gesellt sich jetzt noch ein blaues Modell. Mit 16 GB interner Speicherkapazität kostet das Fire HD 8 89,99 Euro, das Fire HD 10 mit 32 GB Speicher kostet in blau 149,99 Euro.

Audible und Amazon FreeTime Unlimited

Das FreeTime-Unlimited-Angebot wird um kinderfreundliche Audible-Hörbücher erweitert. Die Hörbücher werden über ein kostenfreies Software-Update auf die kompatiblen Fire-Tablets, darunter Fire Kids Edition Tablets, gespielt.

Info: Die Fire-Kids-Edition-Tablets kommen automatisch mit einer Jahresmitgliedschaft Amazon FreeTime Unlimited. Das Abo lässt sich anschließend zu einem monatlichen Betrag von 2,99 Euro (für Prime-Mitglieder) verlängern. Nicht-Mitglieder zahlen ab dem zweiten Jahr ab 4,99 Euro pro Monat.

