Amazon: Was wird aus MGM?

Mit dem renom­mierten Film­studio MGM mischt Amazon seit dem vergan­genen Jahr auch in Holly­wood mit. Was hat sich bisher bei MGM getan und welche Verän­derungen erwarten Strea­ming- und Kino­zuschauer?

Die MGM-Produktion "The Handmaid's Tale" schaffte es bei Amazon nur bis zur vierten Staffel

Foto: Sophie Giraud/Hulu Mit großem Aufsehen hat das Holly­wood­studio MGM gerade erst wieder einen Kassen­schlager auf die Lein­wand gebracht. Bei Creed III aus dem Rocky-Universum setzt MGM auf ein etabliertes Fran­chise. Inter­essant ist in diesem Falle aber weniger der Film an sich, sondern das voraus­sicht­liche Einspiel­ergebnis. Ist der Streifen nämlich ein Erfolg, freut sich in erster Linie Amazon. Der US-Versandriese hatte mit seiner Über­nahme von MGM im vergan­genen Jahr große Pläne, doch bislang bleibt immer noch viel davon im Dunkeln. Wie ist der Stand der Dinge?

Inte­gra­tion von MGM in Amazon

Foto: Sophie Giraud/Hulu Das vergan­gene Jahr stand zunächst ganz im Zeichen des Konzern­umbaus, nach der Trans­aktion sollte Amazon Studios-Chefin Jennifer Salke zu ihrer bishe­rigen Posi­tion auch die Führung der Film- und TV-Sparte von MGM über­nehmen. Ein mehr als deut­liches Signal von Amazon, dass Strea­ming und Film­studio unter ein gemein­sames Dach zusam­men­rücken.

So mancher Bran­chen­beob­achter speku­lierte zu diesem Zeit­punkt bereits, ob die renom­mierte Marke MGM schon bald Geschichte ist und als Amazon Studios fort­besteht. In diesem Jahr blieb es aber über­raschen­der­weise erstaun­lich ruhig. Wer sich nicht mit der US-Film­branche oder dem Studio beschäf­tigt, würde aktuell nicht einmal merken, dass nun Amazon am Steuer sitzt. Ledig­lich der Schriftzug "an amazon company" auf der MGM-Website weist auf den neuen Eigen­tümer hin.

Kaum Verän­derungen im Strea­ming

Viele Film- und Seri­enfans hatten gehofft, dass sich nun der Prime Video-Katalog dauer­haft mit MGM-Inhalten erwei­tert, doch auch das war bisher ein Trug­schluss. High­lights wie die komplette James Bond-Film­reihe oder die viel disku­tierte Serie "The Hand­maid's Tale" fanden sich nur zeit­weise oder unvoll­ständig im Strea­ming-Dienst von Amazon. Zudem wurde deut­lich, dass MGM-Content auch künftig noch an andere Mitbe­werber lizen­ziert wird.

Im Moment wirkt die Inte­gra­tion von MGM somit noch recht halb­herzig. Vor allem im Strea­ming gibt es noch viel Luft nach oben, so bietet sich MGM in Verbin­dung mit Amazon Studios im großen Stil als Zulie­ferer für eigene Origi­nals an. Um hier zu Netflix aufzu­schließen, müsste Amazon die Schlag­zahl an Eigen­pro­duk­tionen aller­dings deut­lich erhöhen - und danach sieht es zumin­dest aktuell nicht aus.

