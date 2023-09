Amazon will "führende Anlaufstelle für Sportinhalte" werden

Amazon hat große Ziele im Sport­bereich. Im Rahmen des Events "Prime Video Pres­ents Sport" in München hat Prime Video die Bemü­hungen unter­stri­chen, Mitglie­dern "die beste Unter­hal­tung im Sport­bereich" zu bieten und präsen­tierte neue Ankün­digungen und Updates zu Live-Sport, Doku­men­tationen und Filmen.

Einen Ausbau der Live-Über­tra­gungen kündigte der Konzern jedoch nicht an. Ab dem Beginn der Grup­pen­phase am 19. September wird Prime Video wie gewohnt das Top-Spiel der Cham­pions League am Dienstag live und exklusiv über­tragen. Auf der Bühne stellten Mode­rator Sebas­tian Hell­mann und Repor­terin Annika Zimmer­mann das Experten-Team inklu­sive der jüngsten Neuzu­gänge Miroslav Klose und Nils Petersen vor.

Neue Origi­nals zum Thema Sport

Das Team von Amazon Prime Sport

Foto: Amazon, EYE AM CHRIS Darüber hinaus präsen­tierte Prime Video fünf Original- und Exclu­sive-Projekte zum Thema Sport, die im Laufe des nächsten Jahres bei Prime Video erscheinen, darunter auch erste Einblicke in die Doku­men­tation Jan Ullrich: Der Gejagte (ab dem 28. November bei Prime Video). Die Doku-Serie wirft einen exklu­siven und kriti­schen Blick auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des Ausnah­meath­leten, der in den späten 90er-Jahren eine nie dage­wesene Radsport­begeis­terung in Deutsch­land entfachte.

Prime Video gab zusätz­lich erste Infor­mationen zu Das letzte Tabu (AT), eine Doku­men­tation, die das Thema Homo­sexua­lität im Männer­fuß­ball behan­delt. Tennis-Fans dürfen sich auf Perfect Match (AT) freuen, ein fiktio­naler Spiel­film, der sich mit der Liebes­geschichte zwischen zwei der abso­luten Tennis-Legenden der 1990er und 2000er Jahre befasst: Steffi Graf und Andre Agassi. Alle neuen Veröf­fent­lichungen aus dem Sport­bereich werden 2024 bei Prime Video verfügbar sein.

Etwas über­trieben war die Ankün­digung von Dr. Chris­toph Schneider, Country Director bei Prime Video Deutsch­land: "Unser Bestreben besteht darin, Prime Video zur führenden Anlauf­stelle für Spor­tin­halte in Deutsch­land zu entwi­ckeln", sagte er auf dem Event. "Durch unser lang­fris­tiges Enga­gement für die UEFA Cham­pions League, das wach­sende Angebot an Original-Sport­pro­grammen und die Verfüg­bar­keit von weiteren Sport­ange­boten über Prime Video Chan­nels stellen wir sicher, dass Sport­fans in den kommenden Monaten und Jahren mehr Ange­bote als je zuvor bei Prime Video erhalten".

Rück­kehr der Bundes­liga ab 2025/26

Even­tuell gilt das aber auch als Kampf­ansage. Span­nend wird etwas sein, ob Amazon wieder um die Fußball-Bundes­liga mitbietet. Bei Prime Video sind seit der Saison 2021/22 keine Bundes­liga-Spiele mehr zu sehen. Im Früh­jahr 2024 sollen die Über­tra­gungs­rechte für die Spiele ab der Saison 2025/26 vergeben werden.

Hier gibt es jedoch promi­nente Konkur­renz. Neben Sky und DAZN hat nun auch der Apple-Konzern sein Inter­esse bekräf­tigt.