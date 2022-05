Amazon Sonderangebote: Echo, Fire TV und mehr rabattiert

Amazon ist in Spar­laune und hat seine eigenen Gerät­schaften teils dras­tisch im Preis gesenkt. Vorüber­gehend gibt es Echo-Laut­spre­cher, Fire-TV-Produkte und mehr vergüns­tigt zu erstehen.

Ein Amazon-Gerät zum Muttertag oder für einen selbst könnte sich insbe­son­dere durch die aktu­elle Rabatt­aktion lohnen. Der Online­shop hat vorüber­gehend zahl­reiche haus­eigene Produkte wie Echo-Smart-Laut­spre­cher, Fire-TV-Lösungen und Fire-HD-Tablets redu­ziert. Um bis zu 58 Prozent güns­tiger lassen sich die Artikel im Vergleich zur UVP erstehen. Ein Echo Show 5 (2. Gene­ration) im Bündel mit einer Blink-Sicher­heits­kamera für 76,99 Euro klingt verlo­ckend. Wir haben uns einige Amazon-Ange­bote genauer ange­sehen und schil­dern, ob diese tatsäch­lich über­zeugen können.

Amazon-Deals: Smart-Laut­spre­cher

Guter Deal: Echo Show 5 (2. Gen.) mit Sicherheitskamera

Amazon

Der Echo Show 5 (2. Gene­ration) schlägt norma­ler­weise mit 84,99 Euro, die Bink Outdoor-HD-Sicher­heits­kamera mit 64,99 Euro zu Buche. Beides zusammen offe­riert Amazon momentan für 76,99 Euro. Außer­halb eBays lautet der güns­tigste Preis für den Echo Show 5 (2. Gene­ration) 58,98 Euro (allesfuerzuhause.de) und jener für die Sicher­heits­kamera 59,99 Euro (Media Markt). Beim Einzel­kauf zahlen Sie also mindes­tens 118,97 Euro. Amazons Bündel lohnt sich defi­nitiv. Für den Echo Show 5 (2. Gen.) an sich möchte Amazon rabat­tiert 54,99 Euro haben. In diesem Fall sparen Sie knapp vier Euro.

Die Laut­spre­cher-Kugel Echo Dot (4. Gen.) wurde um 50 Prozent im Preis gesenkt und kostet aktuell 29,99 Euro. Euro­nics kann diese Summe zwar mitgehen, verlangt aber noch 4,99 Euro Versand. Den erschwing­lichsten Einstieg in die Alexa-Welt stellt nach wie vor der Echo Flex dar. Um die Hälfte redu­ziert werden nur 14,99 Euro bei Amazon berechnet. Expert lockt mit 9,99 Euro, es kommt jedoch noch eine Liefer­pau­schale in Höhe von 4,99 Euro dazu.

Amazon-Deals: Fire TV und Fire-HD-Tablets

Der Fire TV Stick Lite im Angebot

Amazon Wer einen Fern­seher mit Full HD sein Eigen nennt, kann durchaus zum Fire TV Stick Lite greifen. Mit 19,99 Euro offe­riert Amazon seinen Strea­ming-Stick derzeit am güns­tigsten, die Konkur­renz startet ab 22,88 Euro (Maingau). Hingegen zahlen Sie für das Smart-TV Grundig Vision 6 (32 Zoll) bei Amazon und uebilliger.de nahezu gleich viel (259,99 Euro respek­tive 259,98 Euro). Die schlauen Fern­seher Grundig Vision 7 50 Zoll und 55 Zoll gibt es ausschließ­lich bei Amazon. Sie schlagen mit 346,92 Euro (15 Prozent Rabatt) bezie­hungs­weise 455,19 Euro (sieben Prozent Rabatt) zu Buche.

Zu guter Letzt haben wir uns noch die Tablets Fire HD 10 Plus und Fire HD 8 (2020) ange­sehen. Für 134,99 Euro wandert das Fire HD 10 Plus über den virtu­ellen Laden­tisch: Dieselbe Summe, die auch bei Media Markt und Saturn verlangt wird. Auch bei den Anschaf­fungs­kosten in Höhe von 59,99 Euro für das Fire HD 8 sind sich Amazon und die Media-Saturn-Gruppe einig. Alle Amazon-Sonder­ange­bote gibt es auf dieser Inter­net­seite.

