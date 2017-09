Amazon Smart-Home-Woche: Echo & Philips Hue als Schnäppchen?

Amazon lockt noch heute mit Angeboten in seiner Smart-Home-Woche. So sind der Amazon Echo und Philips Hue günstiger verfügbar. Doch handelt es sich dabei auch um ein Schnäppchen?

Amazon und die Smart-Home-Woche Am Montag hat Amazon seine Smart-Home-Woche gestartet und bietet seither mehr oder weniger günstige Produkte an. Denn nicht jedes dieser Angebote ist auch ein Schnäppchen. Am heutigen Tag sind zum Beispiel der Amazon Echo und Philips Hue zum vermeintlichen Schnäppchen-Preis zu haben. Doch wie günstig sind die Angebote wirklich? Wir haben einen Schnäppchen-Check gemacht und die Online-Preise mit­einander verglichen.

Laut Amazon ist der Echo für 129,99 Euro statt 179,99 Euro verfügbar. Dabei handelt es sich um einen intelligenten Lautsprecher, der sich per Sprachsteuerung bedienen lässt. Dank des Sprach­assistenten Alexa lassen sich so Befehle wie "Alexa, was steht heute in meinem Kalender?" oder "Alexa, wie ist der Verkehr zur Arbeit?" ausführen. Und Alexa antwortet dem Nutzer entsprechend. Ein richtiges Schnäppchen mit großem, preislichen Abstand zu anderen Händlern ist das Amazon-Angebot nicht. So gehen die Online-Preise für das Modell bereits bei 129 Euro (inklusive Versandkosten) los. Aber immerhin bietet Amazon den Echo zu einem der günstigsten Preise an.

Philips Hue und TP-Link

Auch von Philips und TP-Link werden Smart-Home-Produkte angeblich günstiger angeboten. So ist das Paket Philips Hue White & Color Ambiance E14 für 99,95 Euro und das Philips Hue White Ambiance GU10 für 74,95 Euro gelistet. Die dimmbaren LED-Kerzen und LED-Spots lassen sich dank der Philips Hue Bridge (Smart-Home-Zentrale) steuern. Dafür steht eine Hue-App für das Smartphone oder Tablet zur Verfügung. Keine Schnäppchen: Das Philips Hue White & Color Ambiance E14 ist zum Beispiel bei MediaMarkt bereits für 99 Euro (inklusive Versandkosten) gelistet und das Philips Hue White Ambiance GU10 gibt es schon ab rund 59 Euro (inklusive Versandkosten) bei anderen Online-Händlern.

Auch TP-Link ist laut Amazon zu "stark reduzierten Preisen" mit zwei Geräten für die Heimvernetzung gelistet: Dabei handelt es sich um die intelligente WLAN-Steckdose TP-Link HS100(EU) für 22,90 Euro und die WLAN-fähige LED-Glühbirne TP-Link LB130 für 43,90 Euro. Beide Modelle sind mit Google Home und Amazon Alexa (Echo, Echo Dot) kompatibel. Die Steuerung der Geräte erfolgt über eine Smartphone-App. Kurzer Preis-Vergleich: Amazon bietet den TP-Link HS100(EU) wirklich zu einem Schnäppchen-Preis an. So haben anderen Händler das Modell erst ab rund 28 Euro (inklusive Versandkosten) im Sortiment. Der TP-Link LB130 ist ebenfalls bei Amazon als günstigstes Angebot gelistet. Online starten die Preise hier ansonsten erst bei rund 54 Euro (inklusive Versandkosten).

Ein vernetztes zuhause für wenig Geld bietet auch Medion mit seinen Smart-Home-Produkten an.