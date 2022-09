Amazon: Neues Shopping-Event im Oktober angekündigt

Vor rund zwei Monaten veran­stal­tete Online-Riese Amazon den Prime Day. An zwei Tagen wurden unzäh­lige Ange­bote raus­gefeuert. Jetzt geht der Händler mit einem weiteren Event namens "Prime Exklu­sive Ange­bote" in die Shop­ping-Verlän­gerung. Auch dieses Mal sind die Ange­bote exklusiv Prime-Mitglie­dern vorbe­halten. Wer shoppen will, muss den kosten­pflich­tigen Abo-Dienst entspre­chend abon­nieren.

Das neue Event ist wie der Prime Day im Juli auf zwei Tage ausge­legt. Start­schuss ist der 11. Oktober um 0 Uhr, das Ende ist auf den 12. Oktober um 23.59 Uhr datiert. Laut Amazon startet das Shop­ping-Event in 15 Ländern (Öster­reich, Kanada, China, Frank­reich, Deutsch­land, Italien, Luxem­burg, den Nieder­landen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, der Türkei, Groß­bri­tan­nien und den USA) gleich­zeitig. Ange­bote soll es aus allen Kate­gorien geben, darunter Elek­tronik, Spiel­zeug, Beauty, Fashion und Haus­halt.

Ange­bote starten schon früher

Neues Amazon Shopping-Event im Oktober

Bild: Amazon.de Das zwei­tägige Shop­ping-Event ist letzt­lich der Höhe­punkt einer Ange­bots­reihe. Auch dieses Mal soll es wieder eine Art Count­down geben, indem Ange­bote schon früher, vom 7. bis zum 9. Oktober, geschaltet werden, beispiels­weise bei "Deals auf Prime Video": Bis zu 80 Prozent sollen Kunden in Deutsch­land bei Filmen sparen können.

Amazon hatte erst kürz­lich die Kosten für den Premium-Service erhöht. So stiegen die jähr­lichen Kosten um rund 20 Euro auf 89,90 Euro. Der Gedanke liegt nahe, dass das neue Shop­ping-Event dazu dient, Bestands­kunden trotz des höheren Preises mit dieser Aktion bei der Stange zu halten und darüber hinaus Neukunden zu gewinnen. Neukunden können den Dienst zumin­dest 30 Tage lang "gratis nutzen", um an der Aktion teil­zunehmen, sich aber noch nicht sicher sind, ob sie den Dienst auch länger abon­nieren wollen. Zu den Leis­tungen von Amazon Prime gehört neben Premium-Versand unter anderem auch der Zugang zum Strea­ming-Dienst Amazon Prime Video.

Wir empfehlen: Preis­ver­gleich

Ange­bote sind schön und gut. Es müssen aber nicht zwangs­weise auch die besten Preise sein. So können beispiels­weise die Markt­preise von Elek­tronik wie Smart­phones, Tablets und Smart­wat­ches stark schwanken. Unter Umständen gibt es das Gerät X bei anderen Händ­lern zum glei­chen Preis oder sogar güns­tiger.

Wir empfehlen daher den Preis­ver­gleich.