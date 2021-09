Handys & Co.: Amazons „September Angebote“ im Check

Amazon zele­briert den meteo­rolo­gischen Herbst­anfang mit einer ganzen Band­breite von Rabatten im Rahmen der „September Ange­bote“. Von Smart­phones wie dem Galaxy S20 FE, dem Galaxy M12 und dem Xiaomi Redmi Note 10 5G, bis hin zu haus­eigenen Produkten wie Echo-Laut­spre­chern und Fire-HD-Tablets gibt es eine große Auswahl. Wir haben uns die Kampagne genauer ange­sehen und die Preise diverser Artikel vergli­chen. Dabei kam heraus, dass man meis­tens tatsäch­lich bei Amazon am güns­tigsten einkauft. So winkt beispiels­weise beim 120-Hz-Smart­phone realme GT Master Edition eine Ersparnis von 50 Euro.

„September Ange­bote“ – Amazon lockt Spar­füchse

Lohnt sich: Galaxy M12 bei Amazon

Samsung / Amazon

Bis zum 14. September läuft die aktu­elle Aktion des Online­shops, die täglich ab 6 Uhr neue Ange­bote hervor­bringt. Dabei erstreckt sich der Preis­nach­lass über sämt­liche Kate­gorien, wir fokus­sieren uns aber in diesem Artikel auf Smart­phones und Amazon-Geräte. Es gilt zu beachten, dass nicht alle Rabatte bis zum Ende der Kampagne dauern. In diesem Fall infor­miert eine Angabe unter dem Produkt über den Zeit­raum. Versand­kosten fallen bei den Geräten keine an.

Das Galaxy S20 FE (4G) in der Snap­dragon-865-Version samt 128 GB Flash und 6 GB RAM kostet bei Amazon 489 Euro. Proshop unter­bietet dies mit 429 Euro. Aller­dings gibt es bei Amazon drei anstatt zwei Jahre Herstel­ler­garantie. Für das Einstei­ger­modell Galaxy M12 möchte der Shop-Riese 149 Euro haben. Ein äußerst fairer Deal, denn als nächst güns­tigster Händler folgt alza mit 163 Euro plus 5,49 Euro Versand. Außerdem bekommen Sie bei alza nur 64 GB und bei Amazon 128 GB Flash. Das Galaxy M32 gibt es nur bei Amazon. Die veran­schlagten 249 Euro klingen für ein Handy mit 6,4-Zoll-Display (Full HD+), Quad-Kamera und 5000-mAh-Akku ordent­lich.

Weitere Smart­phone-Deals bei Amazon

Attraktiv: Redmi Note 10 5G bei Amazon

Xiaomi / Amazon Wenn Sie eines der folgenden Xiaomi-Tele­fone bei Amazon erwerben, erhalten Sie Kopf­hörer dazu, die ansonsten nicht inbe­griffen sind. Das Poco X3 Pro (256 GB Flash / 8 GB RAM) kann während der „September Ange­bote“ für 219 Euro erstanden werden. Kauf­land unter­bietet das Angebot um 1 Cent. Für das Redmi Note 10 Pro inklu­sive 64 GB Flash und 6 GB RAM möchte Amazon 239 Euro. Diesen Preis kann note­books­bil­liger mitgehen, jedoch werden dort 3,99 Euro Liefer­pau­schale erhoben. Beim Poco F3 NFC hat Amazon beson­ders die Preis­schere ange­setzt, 319 Euro kostet die Ausgabe mit 256 GB Flash und 8 GB RAM. Mit großem Abstand folgt der Mi Store (359 Euro).

Mit dem Redmi Note 10 5G gibt es einen 199 Euro güns­tigen Einstieg in die Welt der fünften Mobil­funk­genera­tion. Es handelt sich um die Fassung mit 128 GB Flash und 4 GB RAM. Der Händler x-kom ist nach Amazon mit 225,90 Euro der zweit­güns­tigste Anbieter. Zu guter Letzt sei noch das realme GT Master Edition genannt. Dieses hat ein 120-Hz-Display und lässt sich dank 65 W flott aufladen. Amazon offe­riert das Handy für 299 Euro. Bei anderen Shops wie Galaxus werden mindes­tens 349 Euro fällig.

Echo, Fire TV und Fire HD rabat­tiert

Echo (4. Generation) mit kostenloser Lampe

Amazon Kommen wir zu den Amazon-Geräten. Für 29,99 Euro kann der Fire TV Stick 4K geor­dert werden. Medimax und note­books­bil­liger sind nach­gezogen, verlangen aber knapp 4 Euro Liefer­pau­schale. Beim Echo Dot (4. Gene­ration) verhält es sich iden­tisch. Hinsicht­lich des Produkt­preises von 29,99 Euro sind sich viele konkur­rie­rende Platt­formen wie Saturn mit Amazon einig, bei diesen müssen aber noch Versand­kosten einkal­kuliert werden. Den größeren Echo (4. Gene­ration) haben Saturn und Media Markt für 74,99 Euro ohne Liefer­gebühr im Sorti­ment, was sich preis­lich mit dem Amazon-Deal deckt. Bei letz­terem gibt es jedoch eine smarte Lampe von TP-Link gratis dazu.

Für 64,99 Euro schickt Ihnen Amazon den Echo Show 8 zu. Expert ist zwar nur 5 Euro teurer, berechnet aber noch 3,99 Euro für den Versand. Ein beson­ders güns­tiger schlauer Laut­spre­cher ist der Echo Flex, den es aktuell bei Amazon und vielen anderen Shops wie Media Markt für 14,99 Euro gibt. Wie gehabt hat Amazon die kosten­freie Liefe­rung als Argu­ment. Beim Fire HD 10 Tablet ist es egal, ob Sie beim Hersteller oder bei Saturn oder Media Markt zuschlagen. Der Flach­rechner kostet dort jeweils 94,99 Euro ohne Versand­gebühr.

Eben­falls span­nend: die Apple Watch SE mit gratis Armband.

