Preis-Check: Samsung-Handys bei Amazons Sommerwochen

Im Rahmen seiner Top-Deals-Sommer­wochen bietet Amazon bis zum 11. Juni Samsung-Handys aus der Galaxy A- und Galaxy M-Serie sowie das Galaxy S20 FE an. Wir haben stich­pro­ben­artig einige Smart­phones heraus­gegriffen und die angeb­lichen Schnäpp­chen mit den Preisen anderer Online-Anbieter vergli­chen.

Wer nach einem neuen Smart­phone sucht, könnte derzeit bei Amazon fündig werden. Der Online-Riese bietet bis zum 11. Juni ausge­wählte A- und M-Modelle aus dem Hause Samsung zu Akti­ons­preisen an. Auch ein älteres Flagg­schiff aus der S-Reihe tummelt sich im Ange­bots­katalog. Sind die ange­botenen Geräte tatsäch­lich ein Schnäpp­chen, oder bekommen wir sie woan­ders noch güns­tiger? Die hier ange­gebenen Preise sind selbst­ver­ständ­lich nicht verbind­lich und gelten nur für den Zeit­punkt der Arti­kel­ver­öffent­lichung.

Samsung Galaxy A53 5G

Bild: Samsung Vor nicht allzu langer Zeit berich­teten wir Ihnen über das Galaxy A53 5G, das über ein 6,5 Zoll großes Super-AMOLED-Display verfügt. Das Mittel­klasse-Smart­phone ist seit dem März dieses Jahres erhält­lich und kommt wahl­weise mit 6 GB oder 8 GB RAM und einem erwei­ter­baren 128 GB oder 256 GB großen Flash-Spei­cher. Hinzu kommt ein Quad-Kamera-Setup, eine NFC-Schnitt­stelle sowie eine IP67-Zerti­fizie­rung.

Den Antrieb über­nimmt ein 5-nm-Acht­kern-Prozessor von MediaTek, die Ener­gie­ver­sor­gung wird durch einen 5.000-mAh-Akku gewähr­leistet. Bei Amazon bekommen Sie das Galaxy A53 5G in der 6 GB / 128 GB Vari­ante während der Aktion für 318 Euro (UVP 449 Euro). Das Gerät gibt es bei anderen Online­händ­lern bereits ab 309 Euro, also güns­tiger als bei Amazon, wenn­gleich die Preis­spanne zu verschmerzen ist.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Bild: Samsung Beim S20 FE 5G handelt es sich um ein nicht mehr ganz aktu­elles, aber immer noch beliebtes Gerät aus Samsungs Flagg­schiff-Reihe. Das im Jahr 2020 auf den Markt gekom­mene Smart­phone wartet mit einem 6,5 Zoll großen FHD+-Infi­nity-O-Super-AMOLED-Display, einem 4.500-mAh-Akku und einem Snap­dragon 865 oder Exynos 990 Prozessor auf. Auch einen NFC-Sensor hat das Device an Bord.

Die Snap­dragon-Vari­ante mit 6 GB RAM und einem 128 GB großen Arbeits­spei­cher gibt es zurzeit bei Amazon für 379 Euro (UVP 449 Euro). Beim Kauf über idealo bekommen Sie diese Version bereits ab 359 Euro. Auch hier würden Sie bei Amazon drauf­zahlen.

Samsung Galaxy M23 5G

Bild: Samsung Das Galaxy M23 5G bewegt sich im geho­benen Einstiegs­bereich und läuft mit einem Snap­dragon 750G und bis zu 4 GB RAM. Nicht ganz selbst­ver­ständ­lich für ein Handy in diesem Preis­bereich verfügt es über NFC. Die Haupt­kamera beinhaltet einen 50-MP-Sensor, einen 8-MP-Ultra-Weit­win­kel­sensor sowie einen 2-MP-Tiefen­sensor.

Das 6,6 Zoll große Infi­nity-V-TFT-Display löst mit 1.080 x 2.408 Pixel (FHD+) auf und wird durch einen 5.000-mAh-Akku mit Energie versorgt. Während des Akti­ons­zeit­raums verkauft Amazon das Device in der 4-GB-RAM-Version mit einem 128 GB großen Flash-Spei­cher für 226 Euro (OVP 289 Euro). Idealo listet das Smart­phone bereits ab 219 Euro bei weiteren Online-Händ­lern.

Samsung Galaxy A33 5G

Bild: Samsung Einen etwas größeren Arbeits­spei­cher, nämlich 6 GB, bekommen Sie beim Galaxy A33 5G. Dieses bietet Amazon in der 128-GB-Version mit 30 Monaten Garantie für 289 Euro im Rahmen der Sommer­aktion an. Bei dem Smart­phone blicken Sie auf ein 6,4 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit einer Auflö­sung von 1.080 x 2.400 Pixel (FHD+). Fotos und Videos nehmen Sie in diesem Fall mit einer Vier­fach-Kamera mit einem 48-MP-Haupt­sensor, 8-MP-Ultra-Weit­win­kel­sensor, 5-MP-Makro­sensor und 2-MP-Tiefen­sensor auf.

Den Antrieb des Handys über­nimmt ein 5nm-Octa-Core-Prozessor von MediaTek, ein 5.000-mAh-Akku sorgt für reich­lich Energie. Wie bei den anderen vorge­stellten Smart­phones ist auch hier NFC vorhanden. Prime-Mitglieder fahren dieser Tage güns­tiger, wenn sie das Gerät nicht über die Akti­ons­seite, sondern über die Such­anfrage bei Amazon aufspüren. In diesem Fall bekommen Sie es nämlich schon für 276,99 Euro. Weitere Online-Händler listen es sogar ab 272 Euro.

Fazit: Wer vergleicht, kann sparen

Wie so häufig bewährt sich auch hier die Methode, die Preise mehrerer Online-Händler zu checken, um nicht auf Akti­ons­preise herein­zufallen, die gar nicht so günstig sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen.

Am 10. August lädt Samsung wieder zu seinem Unpa­cked Event ein, bei dem der Hersteller voraus­sicht­lich das Galaxy Z Fold 4 5G, Galaxy Z Flip 4 5G und die Galaxy Watch 5 vorstellt. Mehr darüber erfahren Sie in einem anderen Artikel.

