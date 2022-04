Samsung-Deals bei Amazon: Fold 3 und Co. im Preischeck

Sieben Tage lang bietet Amazon in einer Rabatt­aktion ausge­wählte Smart­phones, Smart­wat­ches, Kopf­hörer & Zubehör von Samsung an, darunter das Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy M32 und die Watch4. Sind diese Ange­bote echte Schnäpp­chen, oder bekommt man die Geräte anderswo billiger?

In einer sieben­tägigen Rabatt­aktion bietet Amazon bis zum 30. April einige Smart­phones, Smart­wat­ches, Kopf­hörer und Zubehör aus dem Hause Samsung an. Wir haben uns das Galaxy Z Fold3, das Galaxy Z Flip3, das Galaxy M32 und die Galaxy Watch4 vorge­nommen und die Amazon-Deals mit Ange­boten anderer Anbieter vergli­chen.

In welchem Fall lohnt es sich, bei dem Online­riesen zuzu­greifen, und wo geht es bei anderen Händ­lern auch güns­tiger? Markt­plätze ließen wir bei unserem Preis­scheck außen vor. Die ange­gebenen Preise beziehen sich selbst­ver­ständ­lich nur auf den Zeit­punkt, an dem der Artikel veröf­fent­licht wurde.

Samsung Galaxy Z Fold3

Für das Galaxy Z Fold3 berechnet Amazon im Rahmen seiner Rabatt­aktion 1299 Euro für die schwarze 256-GB-Version und 1399 Euro für das 512-GB-Modell. Im Gegen­satz zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung von 1798,99 Euro für die klei­nere und 1899 Euro für die größere Vari­ante lohnt sich das zumin­dest auf den ersten Blick. Galaxy Z Fold3

Bild: Samsung Bei unseren Nach­for­schungen fanden wir zum Arti­kel­zeit­punkt jedoch ein weitaus besseres Angebot: Beim Kauf über idealo bekommen Sie den schwarzen Klapper bei Carbon­phone nämlich für 984 Euro inklu­sive Versand­kosten, falls Sie sich für die 256-GB-Vari­ante entscheiden. Das güns­tigste Angebot für das 512er-Modell liegt hier bei 1329 Euro plus 6,99 Euro Versand­kosten; also immer noch 63,01 Euro unter dem Amazon-Deal.

Samsung Galaxy Z Flip3

Das Galaxy Z Flip3 bekommen Sie bei Amazon bei Auswahl des 128-GB-Modells während der Deal-Phase für 699 Euro in den Farb­vari­anten Schwarz, Lavender, Grün und Cream. Für das 256-GB-Modell fallen 769 Euro an. Auch hier lässt sich gegen­über der UVP von je 1049 Euro und 1099 Euro eine ganze Menge sparen. Galaxy Z Flip3

Bild: Samsung Noch güns­tiger geht es jedoch beim Online-Händler Janado, bei dem die 128-GB-Vari­ante neu und in Origi­nal­ver­packung bereits ab 561,90 Euro und das 256-GB-Modell (eben­falls neu und in OVP) ab 645,90 Euro in den Versand geht.

Samsung Galaxy M32

Das Mittel­klasse-Smart­phone mit seinem 6,4-Zoll-Infi­nity-U-Display, einem 5000-mAh-Akku, 6-GB-RAM und einem 128 GB großen internen Spei­cher bietet Amazon momentan für 229 Euro in den Farben Schwarz, Hell­blau und Weiß an, womit Sie 60 Euro gegen­über der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung einsparen würden. Galaxy M32

Bild: Samsung Tatsäch­lich ist Amazon in diesem Fall ganz vorne im Rennen, da die derzei­tigen Ange­bote anderer Online-Händler erst bei 284 Euro beginnen und Sie beim Kauf des Galaxy M32 teil­weise auf eine einzige Farbe fest­gelegt wären.

Samsung Galaxy Watch4

Inner­halb der 7-Tage-Deals bekommen Sie die Galaxy Watch4 in der 44-mm-Vari­ante sowohl im oran­gefar­benen als auch im grünen Ziffer­blatt-Design mit Blue­tooth (kein LTE) und verlän­gerter Garantie für 139,99 Euro, was eine enorme Kosten­ersparnis von 159,01 Euro gegen­über der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung darstellt. Galaxy Watch4

Bild: Samsung Ebenso wie beim Samsung Galaxy M32 machen Sie auch hier mit dem Amazon-Angebot ein echtes Schnäpp­chen, da der güns­tigste Preis anderer Verkäufer zum Arti­kel­zeit­punkt bei 168,95 Euro (Gimobo) bezie­hungs­weise 169 Euro (Euro­nics) liegt.

Fazit: Galaxy M32 und Galaxy Watch4 sind echte Schnäpp­chen!

Nicht immer ist alles Gold, was glänzt, so auch die Preise, die Amazon im Rahmen seines 7-Tage-Deals für das Galaxy Z Fold3 und das Z Flip3 verlangt. Dem echten Spar­fuchs begegnen Sie hingegen bei den Ange­boten für das Galaxy M32 und der Galaxy Watch4 - hier lohnt es, zuzu­greifen.

Auch Aldi und Lidl haben in dieser Woche einige DAB+-Radios für unter 25 Euro im Angebot. Wie sich diese im Preis-Leis­tungs­check schlagen, erfahren Sie in einem anderen Artikel.

