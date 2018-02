Amazon: Valentinstags-Preise für FireTV, Echo und Kindle

Wenn es nach Amazon geht, dann sollte man seinen Partner am Valentinstag mit einem smarten Lautsprecher, einem Streaming-Stick oder einen eReader beschenken. Echo Show, Echo Dot (2. Generation), Fire TV Stick (wahlweise in der 4K-Ausführung) und Kindle Paperwhite wurden im Rahmen einer Valentinstagaktion im Preis gesenkt. So kostet der Echo Show derzeit nur 159,99 anstatt 219,99 Euro, der Echo Dot (2. Generation) 44,99 anstatt 59,99 Euro, der Fire TV Stick 29,99 anstatt 39,99 Euro, das 4K-Modell 64,99 anstatt 79,99 Euro und der Kindle Paperwhite 79,99 anstatt 119,99 Euro.

Amazon Rabattaktion zum Valentinstag: Rote Herzen und Rotstift für die Preise



Auch OnePlus lockt zu einem Geschenk zum Valentinstag

Der Onlinehändler wirbt auf der Startseite mit einem Banner auf dem "Angebote zum Verlieben" zu lesen ist. Daneben finden sich vier Produkte, bei deren Preis der Rotstift angesetzt wurde. Amazon bietet zum nahenden Tag der Liebe die smarten Lautsprecher Echo Show und Echo Dot (2. Generation), sowie den Streaming-Stick Fire TV Stick nebst dem eReader Kindle Paperwhite zum Sparpreis an. Doch es findet sich noch ein weiterer Artikel wieder, der ebenfalls reduziert wurde und im Banner fehlt: das neue Fire TV mit 4K. Wir haben jedoch etwas Zweifel daran, dass Amazon die Rabatte aus reiner Nächstenliebe gewährt. Eher handelt es sich um eine Reaktion auf die Media-Saturn-Kette und Mobilcom-Debitel. Beim Elektrofachhändler findet man nämlich den Fire TV Stick in der Standard- und 4K-Variante zum selben Preis. Des Weiteren hat Mobilcom-Debitel den Echo Show mit gleicher Ersparnis im Sortiment.

Wie wir bereits berichteten, ist das Oberklasse-Smartphone OnePlus 5T in einer neuen Farbe in Europa erhältlich, nämlich Lava Red. Dies sei "das perfekte Geschenk zum Valentinstag", meint der Hersteller. Für den dazugehörigen YouTube-Werbespot hat man keine Kosten gescheut und das Model Emily Ratajkowsk angeheuert. Das rote Smartphone ist ab sofort lieferbar, zwar ohne Preisnachlass, aber dafür mit kostenlosem Premiumversand, wenn die Bestellung vor dem 9. Februar getätigt wird.