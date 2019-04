Amazon-Geräte ab sofort mit bis zu 50 Euro Rabatt

Diverse Amazon-Geräte ab sofort mit Rabatt Im Rahmen einer Aktion hat Amazon heute um 9 Uhr damit begonnen, diverse Geräte güns­tiger zu verkaufen. Mit dabei sind diverse Modelle des Alexa-Laut­spre­chers Echo sowie die beiden FireTV-Sticks. Doch auch diverse Tablet-Modelle und den Kindle Paper­white gibt es güns­tiger. In die Rabatt­ak­tion einge­schlossen sind auch ein paar Smart-Home-Geräte der Firmen Blink und Ring.

Um die Rabatte zu erhalten, müssen Kunden nichts weiter tun, auf Amazon sollten seit 9 Uhr bereits die neuen Preise ange­zeigt werden.

Diese Rabatte winken bei den Geräten

Amazon Echo, Echo Dot und Echo Spot sind im Rahmen der Aktion 25 Euro güns­tiger als bisher. Noch höher ist die Ersparnis bei Echo Show und Echo Plus - der Kauf­preis dieser Geräte wurde um jeweils 30 Euro gesenkt. Der Preis des Echo Show fällt beispiels­weise von 229,99 Euro auf 199,99 Euro und damit unter die 200-Euro-Marke. Der Echo Input kostet aktuell 15 Euro weniger, also 24,99 Euro statt bisher 39,99 Euro.

Auch beim Fire TV Stick mit Full-HD-Auflö­sung liegt die Ersparnis bei 15 Euro. Der Strea­ming-Stick kostet statt 39,99 Euro jetzt 24,99 Euro. Etwas höher ist die Ersparnis beim Fire TV Stick 4K: Hier sinkt der Preis von 59,99 Euro auf 34,99 Euro, was eine Ersparnis von 25 Euro ausmacht.

Der eBook-Reader Kindle Paper­white wird von Amazon nun 40 Euro güns­tiger ange­boten. Auch mehrere Kindle-Tablets wurden in die Rabatt­ak­tion aufge­nommen. Am höchsten ist die Ersparnis beim Fire HD 10 Kids Edition, dessen Preis von 199,99 Euro um 50 Euro auf 149,99 Euro gesunken ist. Immerhin mit 45 Euro Rabatt ange­boten wird das regu­läre Fire HD 10; Fire 7 und Fire HD 8 in der Kids Edition wurden 30 Euro güns­tiger. 25 Euro weniger verlangt Amazon für das regu­läre Fire HD 8, während das regu­läre Fire 7 ledig­lich 10 Euro güns­tiger wurde.

Smart-Home-Geräte der Firmen Blink und Ring

Der Amazon-Preis der Ring Flood­light Cam wurde von 299 Euro um 50 Euro auf 249 Euro gesenkt. Immerhin 40 Euro billiger sind die Ring Video Door­bell 2 und die Ring Stick Up Cam. Der Preis der Ring Video Door­bell Pro fiel für die Rabatt­ak­tion um 30 Euro.

Vom Hersteller Blink wurde nur ein Gerät aufge­nommen, und zwar das Blink XT System für Video­über­wa­chung (1 XT-Kamera). Dieses kostet statt 189,99 Euro nun 151,99 Euro, also 38 Euro weniger.

Bedeutet die Rabatt-Aktion, dass demnächst neue Amazon-Geräte erscheinen? Beispiels­weise immer noch nicht in Deutsch­land erhält­lich ist der Fire TV Cube. Die seit vergan­genem Sommer in den USA erhält­liche würfel­för­mige Box ist eine Mischung aus der alten Fire-TV-Settop-Box und einem Echo-Laut­spre­cher. Das Gerät könnte hier­zu­lande um die 100 Euro kosten: In den USA kostet es 120 US-Dollar, also umge­rechnet rund 106 Euro.

In einem sepa­raten Bericht lesen Sie unseren ausführ­li­chen Test des Fire TV Stick 4K.

