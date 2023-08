Amazon "PrimeDealDays": Neues Shopping-Event im Oktober

Amazons zwei­tägiges Shop­ping-Große­vent für Prime-Mitglieder fand im vergan­genen Monat über einen Zeit­raum von zwei Tagen statt. In den Genuss der Ange­bote kamen Abon­nenten des kosten­pflich­tigen Premium-Dienstes Prime. Über den Twitter-Kanal - pardon "X"-Kanal - gibt das Unter­nehmen jetzt das Datum für ein weiteres Online-Shop­ping-Event bekannt. Dieses nennt sich "PrimeDealDays" und soll im Oktober frei­geschaltet werden.

Neues Amazon-Event über­nächsten Monat

Amazon gibt den Termin für die 2023er PrimeDealDays bekannt

Bild: picture alliance/dpa Der Kanal "Amazon News DE" postete kürz­lich die Termin­ankün­digung eines neuen Online-Shop­ping-Events namens "PrimeDealDays". Dieses Event soll im Oktober statt­finden. Ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt, nur dass "tolle Ange­bote" und "Mehr Infos folgen". Das Angebot richtet sich erneut nur an Prime-Mitglieder. Online-Shopper, die von den Ange­boten unter Umständen profi­tieren wollen, müssen also ein kosten­pflich­tiges Abon­nement abschließen. Die Mitglied­schaft schlägt entweder mit Kosten in Höhe von 8,99 Euro pro Monat oder mit 89,90 Euro pro Jahr zu Buche, was güns­tiger als das Monatsabo ist und umge­rechnet rund 7,49 Euro pro Monat entspricht. Neukunden des Dienstes können den Prime-Zugang 30 Tage ohne Kosten nutzen.

Neben dem Gratis-Premi­umver­sand haben Prime-Mitglieder auch Zugang zu Amazons Strea­ming-Diensten Amazon Prime Video und Amazon Prime Music.

Wir empfehlen den Preis­ver­gleich

Gene­rell sollten Sie sich nicht von gut klin­genden Ange­boten unmit­telbar zum Kauf verleiten lassen. Wir empfehlen daher gene­rell, den Preis­ver­gleich zu machen. Insbe­son­dere Elek­tronik wie Smart­phones unter­liegt starken Markt­preis­schwan­kungen. Es kann durchaus sein, dass das Wunsch­gerät bei anderen Händ­lern güns­tiger zu bekommen ist. In einem Ratgeber lesen Sie weitere Tipps zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.