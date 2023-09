Amazon Prime Video: Ab Anfang 2024 mit Werbung

Amazon hat für Anfang kommenden Jahres eine Neue­rung bei seinem Video­strea­ming-Dienst ange­kün­digt. Demnach will der Konzern bei Prime Video künftig auch Werbe­spots senden. Auch Kunden in Deutsch­land sind betroffen. Die Neue­rung erfolgt auto­matisch und im Rahmen der bestehenden Amazon-Prime-Abon­nements. Es soll aber eine Option geben, mit der die Inhalte gegen Aufpreis weiterhin werbe­frei zu sehen sind.

Die Werbe­ein­nahmen sollen den Angaben von Amazon zufolge zur Refi­nan­zie­rung von "attrak­tiven Inhalten" beitragen. Ziel sei es, weniger Werbung als im linearen Fern­sehen und bei anderen Strea­ming-TV-Anbie­tern zu senden. Aller­dings machte das Unter­nehmen noch keine Angaben dazu, wie viele Werbe­spots in welchem Zeit­rahmen gesendet werden sollen. Bald Werbung bei Prime Video

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Unklar ist auch noch, ob es sich beispiels­weise um Vorschalt­wer­bung handelt, die vor der Wieder­gabe der eigent­lich vom Kunden gewünschten Inhalten zu sehen ist, ober ob es bei Amazon Prime Video auch Unter­bre­cher-Werbung geben wird. Zum Start soll die Werbung ab Anfang kommenden Jahres in den USA, im Verei­nigten König­reich, in Deutsch­land und Kanada einge­führt werden. Im Laufe des kommenden Jahres sollen Frank­reich, Italien, Spanien, Mexiko und Austra­lien folgen.

Preise für Amazon Prime sollen stabil bleiben

Wie Amazon weiter mitteilte, soll es im kommenden Jahr keine Preis­erhö­hungen für die Prime-Mitglied­schaft geben. Darüber hinaus kündigte der Konzern eine Option an, mit der die Kunden Prime Video weiterhin werbe­frei sehen können. Dieses Angebot werde in den Verei­nigten Staaten 2,99 Dollar pro Monat kosten. Die Preise für andere Länder will Amazon erst später nennen.

Der Konzern weist darauf hin, dass bei der Über­tra­gung von Livesport-Events auch dann Reklame zu sehen sein wird, wenn der Kunde die Werbe­frei-Option gebucht hat. Das betrifft in Deutsch­land vor allem die UEFA Cham­pions League. Hier über­trägt Prime Video an jedem Spieltag eine Partie am Diens­tag­abend.

Amazon Music bei Sky

Bereits ab sofort ist Amazon Music auf einer weiteren Platt­form verfügbar. Der Musik­strea­ming-Dienst steht auf den Recei­vern des Pay-TV-Veran­stal­ters Sky als App zur Verfü­gung. Prime-Mitglieder können hier auf mehr als 100 Millionen Musik­titel im Shuffle-Modus zurück­greifen. Abon­nenten von Amazon Music Unli­mited können auf das Port­folio unbe­grenzt zugreifen.

