Amazon Prime Video: Werbefrei nur noch gegen extra Geld

Bereits im September trudelte die Meldung ein, dass Amazon ab dem kommenden Jahr im Rahmen des Prime Abos Werbung zeigen will. Jetzt gibt es einen konkreten Termin, wann die Ände­rung in Kraft treten soll. Wer keine Lust auf Werbung hat, kann diese umgehen - aller­dings nur gegen Geld.

Werbe­frei gegen Aufpreis

Im voran­gegan­genen Bericht geht Amazon bei seinem Video­strea­ming-Dienst Prime Video den Schritt, Werbung einzu­blenden, um weiterhin und auch lang­fristig attrak­tive Inhalte anbieten zu können. Der Konzern braucht für die Refi­nan­zie­rung von Origi­nals, die nur auf Prime Video zu sehen sind, entspre­chend Geld. Bald Werbung bei Prime Video

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Zunächst sind Kunden im Heimat­markt USA von der Neue­rung betroffen. Wie das Online-Portal The Verge berichtet, soll dort ab dem 29. Januar 2024 mehr Werbung zu sehen sein. Quelle der Termi­nie­rung ist eine E-Mail an die Kunden, auf die The Verge verweist. Darin heißt es auch, dass Amazon "begrenzte Werbung" ausspielen will und dass das Ziel verfolgt werde, deut­lich weniger Werbung zu schalten als im linearen Fern­sehen oder bei anderen Anbie­tern. Kunden müssen nichts unter­nehmen, am aktu­ellen Preis der Prime-Mitglied­schaft ändere sich nichts.

Wer aller­dings keine Lust hat, sich von einge­spielter Werbung den Strea­ming-Genuss verderben zu lassen, kann die Clips gegen Aufpreis von 2,99 US-Dollar pro Monat gänz­lich abschalten.

Ein Start­datum für den deut­schen Markt gibt es noch nicht. Im September war die Rede davon, dass das Mehr an Werbung neben den USA auch im Verei­nigten König­reich, in Kanada und in Deutsch­land einge­führt werden soll. Im Laufe des Jahres 2024 seien dann Frank­reich, Italien, Spanien, Mexiko und Austra­lien an der Reihe.

So viel kostet Amazon Prime Video

Nutzer in den USA zahlen für das Amazon-Prime-Abo 14,99 US-Dollar im Monat oder 139 US-Dollar im Jahr. Amazon Prime Video kann einzeln für 8,99 US-Dollar pro Monat gebucht werden. Plus 2,99 Euro steigen die Gebühren also entweder auf rund 12 US-Dollar pro Monat für das Einzelabo von Amazon Prime Video oder knapp 18 US-Dollar pro Monat, wenn Kunden weitere Leis­tungen des Prime-Services in Anspruch nehmen möchten.

Es ist durchaus möglich, dass der Aufpreis für ein gänz­lich werbe­freies Amazon Prime in Deutsch­land mit 2,99 Euro pro Monat berechnet wird. Amazon Prime (mit allen Vorteilen) schlägt in Deutsch­land entweder mit 8,99 Euro pro Monat oder mit 89,90 Euro pro Jahr - was auf den Monat gesehen mit 7,49 Euro güns­tiger ist - zu Buche.

Nebenher läuft seit August des vergan­genen Jahres auch der werbe­finan­zierte Dienst Freevee.