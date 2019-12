Amazon Studios: Hollywoods erfolgreiche Serienschmiede

Es ist eigent­lich ziem­lich schwierig, der Enter­tain­ment-Indus­trie in Los Angeles aus dem Weg zu gehen. Wer die Groß­stadt an der US-West­küste schon einmal besucht hat, kann davon ein Lied singen. Die bekannten Studios von Disney, Warner, Universal und Para­mount ziehen sich wie eine Perlen­kette durch die Metro­pole. Insbe­sondere in der Region um Burbank präsen­tiert sich Holly­woods Film- und Seri­enelite von ihrer besten Seite. Dagegen wirkt der eher schmuck­lose Sitz der Amazon Studios in Santa Monica fast schon bescheiden, obwohl sich hinter dem Unter­nehmen eine der mitt­lerweile welt­weit wich­tigsten Holly­wood-Produk­tions­firmen über­haupt befindet.

Einzig­artiges Modell



Ermitteln bei Amazon: Anwalt Billy McBride (Billy Bob Thornton) und Kollegin Patty Solis-Papagian (Nina Arianda) Ermitteln bei Amazon: Anwalt Billy McBride (Billy Bob Thornton) und Kollegin Patty Solis-Papagian (Nina Arianda)

Die Arbeits­weise der Amazon Studios unter­schied sich seit jeher grund­sätz­lich von der anderer großer Film- und Seri­enpro­duzenten. So wurden zunächst nur Pilot­folgen gedreht, über die Zuschauer dann abstimmen konnten. Erst wenn die Serie genug posi­tives Feed­back bekam, begann die eigent­liche Produk­tion der Staf­feln. Damit hat das Unter­nehmen die klas­sische Produkt­bewer­tung im Online-Handel auf die Seri­enpro­duktion über­tragen. Ein durchaus inter­essanter Aspekt, welcher sich aber bei vielen anderen Mitbe­werbern noch nicht richtig durch­gesetzt hat.

Ein weiterer inter­essanter Ansatz der Amazon Studios zur Ideen­samm­lung neuer Projekte ist das Crowd­sour­cing, bei denen die Stories aus einge­sendeten Dreh­büchern ausge­wählt werden. Im Gegen­satz zu altein­geses­senen Holly­wood-Studios konzen­triert sich Amazon nämlich oft auf unbe­kannte Stoffe und Schau­spieler, die es so bisher noch nicht bei anderen Wett­bewer­bern zu sehen gab.

Großer Erfolg mit Goliath

Einer der ganz großen Erfolge von Amazon Studios ist wohl das Original "Goliath". Eine Drama-Serie, welche sich um die Fälle des Rechts­anwalts Billy McBride, gespielt von Billy Bob Thornton und seiner Kollegin Patty Solis-Papa­gian (Nina Arianda), dreht. Aller­dings verkör­pert Thornton in dieser Story wohl eher den tragi­schen Anti­helden, denn der Seri­encha­rakter trinkt gerne und häufig über den Durst. Das wirkt sich verständ­licher­weise ziem­lich negativ auf sein Berufs- und Privat­leben aus.

Und damit nicht genug: McBride wird unfrei­willig in einen hand­festen Poli­tikskandal verwi­ckelt. Ausge­rechnet seine Freundin Marisol Silva (Ana de la Reguera) kandi­diert als Bürger­meis­terin von Los Angeles und ist in einen Mord mexi­kani­scher Drogen­kartelle verwi­ckelt.

Für seine Rolle als Billy McBride konnte Thornton sich im Jahr 2017 bereits einen Golden Globe sichern. Eine beson­dere Auszeich­nung, mit der sich nun auch Amazon Studios schmü­cken darf. Aktuell läuft die dritte Staffel von Goliath bei Prime Video, die vierte und vermut­lich letzte Staffel ist in Produk­tion.

Kein klas­sisches Studio

Amazon-Gründer Jeff Bezos sieht sein hoch­karä­tiges Produk­tions­studio aller­dings keines­wegs in der Tradi­tion anderer Mitbe­werber. Selbst wenn man sich auch an gera­dezu epische Stoffe, wie die Herr der Ringe-Saga in Seri­enform wagt. Es geht wohl eher um einen ganz prag­mati­schen Ansatz: Wer Amazon Prime Video schaut, kauft auch verstärkt bei Amazon ein. Und wenn Amazon Origi­nals wie "Goliath" Preise abräumen, lockt das wiederum neue Zuschauer in ein Prime-Abo.

Somit ganz offen­sicht­lich eine nicht voll­kommen unei­gennüt­zige Stra­tegie von Bezos, dessen Motto "Go Big or Go Home" ist. Man kann sich also gut vorstellen, dass auch in Zukunft eher große Summen in die Produk­tionen fließen. Netflix wird kaum den glei­chen Weg gehen und Milli­arden in eigene Origi­nals inves­tieren. CEO Reed Hastings hatte in einem Inter­view mit dem US-Wirt­schafts­jour­nalisten Andrew Ross Sorkin bereits ange­kündigt, dass man sich eher auf gute Stoffe statt große Block­buster konzen­trieren will. Welche Formate sich am Ende durch­setzen, entscheidet natür­lich der Zuschauer. Was jedoch defi­nitiv schon jetzt klar ist: Die Amazon Studios haben mit ihren Produk­tionen die Nase ganz sicher weit vorn.

Nach­folgend sehen Sie den Trailer zu Goliath Staffel 3 bei Amazon Prime Video

Auf einer Über­sichts­seite verglei­chen wir Amazon Prime Video mit der Konkur­renz.

