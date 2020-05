Für Homeschooling: Über 1000 Lernvideos bei Amazon Prime

Der derzeit unaus­weich­liche Haus­un­ter­richt (Home­schoo­ling) stellt eine Ausnah­me­si­tua­tion dar, welche sowohl Schüler als auch Eltern fordert. Um den Spröss­lingen und Erzie­hungs­be­rech­tigten unter die Arme zu greifen, offe­riert Amazon ab sofort kosten­lose Lern­vi­deos. Einen kleinen Haken gibt es jedoch, Sie müssen eine Prime-Mitglied­schaft haben. Ist diese Voraus­set­zung erfüllt, stehen rund 1100 Bildungs­filme zur Verfü­gung. Diese unter­scheiden sich in Inhalten für Grund­schulen und weiter­füh­renden Schulen. Es werden alle rele­vanten Haupt- und Neben­fä­cher bedacht, außerdem gibt es sogar Schul­filme für Gehör­lose.

Home­schoo­ling mit Amazon

Hauptfächer bei Prime Video

Amazon Das Kontakt­verbot gepaart mit dem Haus­un­ter­richt ist eine Gedulds­probe für Kinder, Mütter und Väter. Wahr­schein­lich kommt der Begriff Home­schoo­ling für so manche Erzie­hungs­be­rech­tigte in die engere Auswahl für das Unwort des Jahres. Erschwe­rend kommt hinzu, dass die Lern­me­thoden in der Isola­tion nicht bundes­weit verein­heit­licht sind und teils wenig intuitiv umge­setzt werden.

Ein Licht­blick für frus­trierte Familie könnte die neue Amazon-Initia­tive in puncto Home­schoo­ling sein. Der Online­shop möchte das Lernen mit Bildungs­vi­deos erleich­tern. Unter dem Label „Schul­filme“ stellt der Händler ein breites Aufgebot an passenden Inhalten bereit. Die Videos sind in mehreren Episoden und Staf­feln unter­teilt, die sich verschie­denen Themen widmen. Eine Folge dauert bis zu zehn Minuten, wodurch die Aufmerk­sam­keits­spanne nicht stra­pa­ziert werden dürfte.

Mit den Filmen können etwa Grund­schüler mehr über Rechen­grund­arten oder den mensch­li­chen Körper erfahren. Schüler von weiter­füh­renden Schulen erwei­tern hingegen ihr Wissen über Gebiete wie die Gram­matik, Flora und Fauna oder physi­ka­li­sche und chemi­sche Vorgänge.

Welche Schul­fä­cher bietet Prime Video an?

Weitere Fächer bei Prime Video

Amazon Grund­schüler können mehr über das Rechnen, den mensch­li­chen Körper, die Erde, Tiere, Pflanzen und Baste­leien erfahren. Ältere Kinder und Teen­ager greifen auf Inhalte der Bereiche Deutsch, Mathe­matik, Englisch, Biologie, Physik, Chemie, Geografie, Musik und Sport zurück. Für Heran­wach­sende mit Gehör­pro­blemen gibt es eben­falls eine Sparte. Des Weiteren stehen Lern­vi­deos unter­teilt in den Kate­go­rien Technik, Gesell­schaft, Digi­tal­kunde und einfa­ches Deutsch bereit.

Alle Filme lassen sich herun­ter­laden und auch auf dem Smart­phone oder Tablet via App betrachten. Sie können Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen, um von den Bildungs­filmen zu profi­tieren. Sollten Sie kein lang­fris­tiges Abon­ne­ment wollen, müssen Sie an eine recht­zei­tige Kündi­gung denken.