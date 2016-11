Amazon Prime: So prüfen Sie, ab wann Sie mehr bezahlen

So finden Sie heraus, wann Sie den erhöhten Beitrag bezahlen Nachdem Amazon sein Bezahlabo Prime in den vergangenen Wochen und Monaten immer weiter ausgebaut hat, kündigte der Versandhändler nun eine Erhöhung des Mitgliedschaftsbetrags an. Statt aktuell 49 Euro zahlen Nutzer künftig 69 Euro pro Jahr. Wir sagen Ihnen, wo Sie prüfen können, wann Sie den erhöhten Abopreis bezahlen müssen.

Für Neukunden ist die Regelung relativ einfach gefasst: Wer noch vor dem 1. Februar 2017 ein Prime-Abo abschließt, zahlt im ersten Jahr nur 49 Euro. Erst für das darauffolgende Jahr werden 69 Euro fällig. Alternativ können Nutzer die Prime-Vorteile für monatlich 8,99 Euro monatlich hinzubuchen.

Wann wird meine Prime-Mitgliedschaft teurer?

Prime-Mitgliedschaft verwalten bei Amazon.de Prime-Bestandskunden loggen sich mir ihren Anmeldedaten bei Amazon ein und gehen in die Mein-Konto-Verwaltung. Im Unterpunkt Kontoeinstellungen findet sich der Eintrag Prime-Mitgliedschaft verwalten. Öffnen Sie den Menüpunkt mit einem Klick. Anschließend werden Sie auf der Seite informiert, seit wann Sie Prime-Mitglied sind und der Mitgliedschafts­status wird angezeigt. Unter dem Eintrag Mitgliedschafts­informationen wird aufgeführt, wann Amazon das nächste Mal den fälligen Betrag vom Konto abbucht. Je nach der individuellen Laufzeit des Prime-Abos wird hier ein Betrag von 49 bzw. 69 Euro aufgeführt. Kunden mit einer Student-Mitgliedschaft werden hingegen 24 bzw. 34 Euro als Abbuchungsbetrag für das Prime-Abo angezeigt. In unserem Fall wird der Konzern am 5. Oktober 2017 das Konto mit dem erhöhten Mitgliedsbetrag belasten.

Kündigung oder Wechsel zu Prime Video: So geht's

Wer bereits bei der kommenden Abbuchung einen erhöhte Abogebühr bezahlen muss, könnte ins Grübeln kommen, ob er 69 Euro für die Mitgliedschaft ausgeben möchte. Es bieten sich zwei Möglichkeiten an: Zum einen können Nutzer in den Prime-Mitgliedschaft-Bereich ihre Mitgliedschaft ändern und statt der herkömmlichen Prime-Mitgliedschaft auf die Prime Video für monatlich 7,99 Euro downgraden. Der Differenzbetrag wird Kunden dabei zurückerstattet. Ein Wechsel auf das 8,99-Euro-Monatspaket (mit allen Prime-Vorteilen) wurde uns nicht angeboten.

Wer sich für die Video-Only-Offerte nicht erwärmen kann, findet ebenfalls den Menüpunkt Mitgliedschaft beenden vor. Darüber kann das Prime-Abo gekündigt werden und es wird dann nach dem Ende der Laufzeit nicht automatisch verlängert.

Weitere Details haben wir in einer separaten Meldung zur Erhöhung der Prime-Abogebühren für Sie zusammengestellt.