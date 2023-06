Amazon: Bald Mobilfunk-Angebot für Prime-Mitglieder?

In den USA gibt es laut Medi­enbe­richten Verhand­lungen über einen Mobil­funk­tarif von Amazon Prime. Der Konzern demen­tiert das jedoch.

Amazon plant laut Medi­enbe­richten erneut einen Ausbau seines Ange­bots für Prime-Mitglieder. Wie Golem unter Beru­fung auf den ameri­kani­schen Nach­rich­ten­dienst Bloom­berg berichtet, verhan­delt der Internet-Konzern in den USA bereits mit mehreren Mobil­funk-Provi­dern über Möglich­keiten für einen Prime-Tarif. Aus "gut infor­mierten Kreisen" sei zu erfahren gewesen, dass Amazon neben T-Mobile US unter anderem mit Verizon Commu­nica­tions und Dish Network spricht.

Die Verhand­lungen sollen den Angaben zufolge seit rund einein­halb bis zwei Monaten laufen. Zeit­weise sei auch AT&T betei­ligt gewesen. Warum die Gespräche beendet wurden, ist nicht bekannt. Nahe­lie­gend wäre aller­dings ohnehin in erster Linie eine Erwei­terung der Zusam­men­arbeit mit Dish Network, dessen Open-RAN-5G-Netz auf Infra­struktur von Amazon Web Services zurück­greift. In Regionen ohne eigene Netz­abde­ckung tele­fonieren und surfen Dish-Network-Kunden dank National Roaming im ameri­kani­schen T-Mobile-Netz.

Tarif kostenlos bis maximal 10 Dollar pro Monat

Details zum ange­dachten Mobil­funk­tarif für Amazon-Prime-Kunden stehen noch nicht fest. Ange­strebt werden "nied­rige bis gar keine Zusatz­kosten" zur Prime-Mitglied­schaft, die in den Verei­nigten Staaten aller­dings ungleich teurer als hier­zulande ist. So werden monat­lich 14,99 Dollar berechnet. Für Kunden, die ein Jahres-Abon­nement abschließen, liegt der Preis bei 139 Dollar für zwölf Monate.

Der Aufpreis für den Handy-Tarif mit echter Daten-Flat­rate soll bei maximal 10 Dollar pro Monat liegen. Amazon könnte so ein weiteres Leis­tungs­merkmal bieten, um Kunden zu binden. Der Konzern hat in den USA fast 150 Millionen Prime-Mitglieder. Wann der Tarif starten könnte, ist aller­dings noch unklar. Derzeit versucht Amazon dem Bericht zufolge, möglichst güns­tige Groß­han­dels­preise zu bekommen.

Trotz der Indi­zien demen­tierte Amazon, derzeit ein Mobil­funk-Angebot für Prime-Mitglieder in den USA zu planen. Ganz falsch wäre diese Aussage auch dann nicht, wenn es die Verhand­lungen mit poten­ziellen Part­nern tatsäch­lich gibt. Ein kurz­fris­tiger Start ist ohnehin nicht wahr­schein­lich und vor Ablauf der Verhand­lungen kann das Unter­nehmen kaum den Start bestä­tigen.

Ob Amazon auch für deut­sche Kunden perspek­tivisch einen Mobil­funk­tarif plant, ist nicht absehbar. Hier­zulande kostet die Prime-Mitglied­schaft seit der Preis­erhö­hung im Herbst 2022 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahr.