Amazon Prime Exklusive Angebote: Darauf sollten Sie achten

Amazon kündigte Ende September ein weiteres Shop­ping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder an. Wie auch der "Prime Day" genannte Shop­ping-Zirkus wird auch das kommende Event namens "Prime Exklu­sive Ange­bote" über zwei Tage laufen. Die Ange­bote werden ab Mitter­nacht des 11. Oktober geschaltet und laufen bis zum 12. Oktober, 23.59 Uhr. Ange­bote soll es aus allen Kate­gorien gebe, darunter Elek­tronik, voraus­sicht­lich also auch Smart­phones, Tablets, Smart­wat­ches und Co.

Vermeint­lich schöne Ange­bote blinken - aller­dings muss nicht alles Gold sein, was glänzt. Wir sagen Ihnen, worauf Sie bei Shop­ping-Events wie den "Prime Exklusiv Ange­boten" achten sollten.

Neue Prime-Ange­bote: Darauf sollten Sie achten

Neue Prime-Angebote starten ab morgen

Bild: Amazon, Screenshot: teltarif.de Wir beschäf­tigen uns regel­mäßig mit dem Vergleich von Markt­preisen - insbe­son­dere von Smart­phones. Wenn Sie sich für ein neues Modell inter­essieren, ist ein Shop­ping-Event wie das von Amazon eine gute Gele­gen­heit, nach einem passenden Angebot Ausschau zu halten.

Aller­dings sollten Sie sich nicht zu voreilig für ein Angebot entscheiden, nur weil es gut klingt. Gene­rell gilt oftmals noch die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Diese UVP ist aufgrund starker Markt­preis­schwan­kungen nur bedingt aussa­gekräftig.

Amazon gibt bereits bei vielen Ange­boten nicht mehr die UVP des Herstel­lers an, sondern den zuletzt nied­rigsten Preis. Das bedeutet konkret laut Angaben des Anbie­ters: "Es handelt sich um den nied­rigsten Preis des Produktes auf Amazon.de in den letzten 30 Tagen vor der Anwen­dung der Preis­ermä­ßigung."

Anhand dessen können Sie sehen, wie hoch der Preis vorher war. Oftmals muss die Diffe­renz zum neuen Ange­bots­preis gar nicht mal so groß sein, weshalb das neue Angebot in einem solchen Fall kein über­großes Preis­gefälle mehr sugge­riert. Um am Beispiel des Smart­phones zu bleiben: Grund­sätz­lich empfehlen wir Ihnen den Preis­ver­gleich. Von Shop­ping-Events, wie jenes, das ab morgen bei Amazon startet, nehmen sicher­lich auch andere Händler Kenntnis, die Smart­phones verkaufen.

Unter Umständen ziehen anderen Händler mit dem Amazon-Preis mit oder - im besseren Fall - unter­bieten es sogar noch.

Exklusiv für Prime-Mitglieder

In der Akti­ons­beschrei­bung "Prime Exklu­sive Ange­bote" steckt es schon drin: Wer von den Ange­boten des Shop­ping-Events profi­tieren will, muss Abon­nent des kosten­pflich­tigen Premium-Service "Amazon Prime" sein. Darin enthalten sind unter anderem der Zugang zur Video-Media­thek Amazon Prime Video, Vorteile beim Versand von Bestel­lungen und eben Zugang zu Shop­ping-Aktionen wie dem morgen begin­nenden Event.

Amazon erhöhte erst kürz­lich die Kosten für den Premium-Dienst. Diese stiegen um rund 20 Euro auf 89,90 Euro für den jähr­lichen Bezahl­zyklus. Die Kosten bei monat­licher Bezahl­weise betragen 8,99 Euro, was auf einen Abrech­nungs­zeit­raum von zwölf Monaten betrachtet Kosten in Höhe von 107,88 Euro entspricht. Wer sich noch nicht sicher ist, ob er länger­fristig Prime-Kunde sein möchte, kann den Dienst 30 Tage ohne Kosten nutzen. Voraus­set­zung ist, dass in den letzten zwölf Monaten keine Prime-Mitglied­schaft aktiv war.

