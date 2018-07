Amazon Prime Day: Bis zu 50% auf Echo, Fire TV und Kindle

Der Amazon Prime Day startet. Der Amazon Prime Day geht los und Mitglieder des Services können bis morgen um Mitternacht 36 Stunden lang von exklusiven Angeboten des Versand-Giganten profitieren. Dabei stehen natürlich auch viele technische Produkte von Amazon selber auf der langen Liste der Angebote.

Smarte Lautsprecher zu smarten Preisen

Neben den Blitz-Angeboten, die nach einer bestimmten Zeit immer wieder erneuert werden und aus allen Bereichen stammen, sind es vor allem die Amazon Devices, bei denen man als Prime Mitglied kräftig sparen kann. So gibt es bei dem aktuellen Prime Day zum ersten Mal auch Echo Geräte von Amazon mit Display. Der Echo Show wird im Rahmen der 36 Stunden für 109,99 Euro anstatt 219,99 Euro angeboten. Und auch der Echo Dot wird um fast die Hälfte reduziert. Einen smarten Lautsprecher gibt es in den nächsten 36 Stunden für 34,99 Euro anstatt 59,99 Euro. So viel kosten in diesem Jahr gleich zwei Echo Dots. Das Paar bekommt man für 59,99 Euro anstelle von 119,99 Euro.

Und auch der größere Lautsprecher, der Echo Plus wird eigens für die 36 Stunden-Aktion um 50 Euro reduziert. Den bekommt man für 99,99 Euro anstelle von 149,99 Euro. Doch natürlich bietet das Unternehmen nicht nur vergünstigte Lautsprecher an.

Auch Fire TV im Angebot

Der Fire TV Stick ist nun für 24,99 Euro statt 39,99 Euro zu haben und auch die Fire TV-Box wurde von 79,99 Euro auf 44,99 Euro reduziert. Prime Mitglieder, die lieber Lesen als Streamen, dürften sich über den Kindle Paperwhite freuen, denn dieser kostet nun 69,99 Euro anstatt 119,99 Euro. Und auch der wasserfeste Kindle Oasis wurde im Preis reduziert. Diesen bekommt man jetzt anstatt von 229,99 Euro für 179,99 Euro.

Wer noch kein Prime Mitglied ist, kann dies im Rahmen des Prime Day natürlich noch nachholen und sich für vier Wochen kostenlos anmelden.

Doch der Prime Day trifft nicht nur auf positive Resonanzen. Wie die Kritik dazu lautet, berichten wir in einer weiteren Meldung.